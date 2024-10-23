İstasyon Gaziantep’te imzalar dijital dönüşüm için atıldı

GAZİANTEP

Protokol, bilgi ve kaynak paylaşımını sağlamayı, şehrin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmayı ve karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstasyon Gaziantep’te imzalanan protokole, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım katıldı.

GBB Bilişim ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında protokol

Törende ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GBB Bilişim A.Ş. ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.'yi kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Şahin: Dünya bilgi ekonomisini konuşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Dünya bilgi ekonomisini konuşuyor. Bilginin iyi yönetişimi, pazarlaması, altyapısı ve üstyapısı var. Bunun üzerine çalışan bir şehir var. Bilginin birleşmesiyle ilgili savunma sanayi hedefimiz var, sağlık turizmi hedefimiz var. Türkiye’deki kaynağın yüzde birini şehre çekiyoruz. Bu bize bir şey gösterir. İstatistikler, rakamlar konuşur. Bilgiye ve kaynağa ulaşmak için güçlü bir proje ekibimiz olacak. Simbiyoz, derin öğrenme nedir, bunları öğretmek gerekiyor. Daha yolun çok başındayız. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

GTO Başkanı Yıldırım: Güçlerimizi birleştirmeliyiz

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, coğrafyanın zorluklarına değinerek, “Bizim güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Ortak noktada buluşup şehre katkı sağlayacak her türlü çalışmaya destek olması büyük önem arz ediyor. Fatma Şahin’e ve hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Çünkü bu şehir artık üreten şehirden ziyade ürettiğini pazarlayabilen bir şehir olması gerekiyor.” diye konuştu.

Rektör Demir: Şehrin dijital dönüşümüne katkı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, projenin önemine vurgu yaparak, “Bütün projeler, bütün çalışmaları, bütün yayınları birleştirecek ve tek elden herkesin haberdar olmasını sağlayacak çok ciddi bir çalışma. Bu çalışmanın içerisinde yer almaktan da büyük bir onur duyacağız. Şehrin dijital dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak bu çalışmada yer almak çok çok önemli.” dedi.

Rektör Dereli: Birlikte başaracağız

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, birlikte başarma hususunda Fatma Şahin’in koyduğu iradeye vurgu yaparak, “Hepimiz bu ülkede neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Onun için adımlar atıyoruz. Birlikten güç doğar. Güzel bir şehirde yaşıyoruz. Her şey var. Dört üniversitemizin ve ilgili tüm kuruluşlarımızın tek yürek olması gerekiyor. Birlikte çalışmak ve üretmek zorundayız.” dedi.

Rektör Dağlı: Gıda ihracatını ileriye taşımalıyız

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise çemberi genişleterek gitmek gerektiğini ifade ederek, “Birbirimizi destekleyebilir hale geldik. Bölgemizin ve şehrimizin en büyük özelliği gıda üzerine ihracat. Bunu birkaç adım ileriye götürmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

İstasyon Gaziantep hakkında

Şehrin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etmek ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla kurulan İstasyon Gaziantep, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu projeler geliştirerek Gaziantep’in ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırıyor.

İstasyon Gaziantep; İnovasyon İstasyon, Proje İstasyon ve Bilişim İstasyon olmak üzere üç başlık altında projeler üretiyor. Ayrıca, “Proje Planlama – Uygulama, Dijital Dönüşüm, İnovasyon ve Arge-Ürge, Akredite Melek Yatırımcı Ağı, Networking ve Etki Tahvilleri” ana faaliyetleri arasında yer alıyor.