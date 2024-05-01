İTB Başkanı Kestelli: Kırsal dönüşüme de kentsel dönüşüm kadar önem vermeliyiz

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, kırsal dönüşüme de en az kentsel dönüşüme verildiği kadar önem ve destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen İTB Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Işınsu Kestelli, ülkemizde son yılların en önemli gündem maddlerinden birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, “Deprem riskinin bu kadar yüksek olduğu ülkemizde şüphesiz ki şehirlerimizi dirençli hale getirmek temel önceliklerimizden birisi olmalı. Fakat kırsaldaki dönüşüm de kentsel dönüşüm kadar önemli. Altyapının düzeltilmesi, ulaşım imkanlarının ve sosyal imkanların artırılmasıyla birlikte bütüncül bir kırsal dönüşümün planlanmas lazım. Nüfus yoğunluğu ve ekonomik faaliyetlerin çok önemli bölümünün şehirlerimizde olduğu bir gerçek ama köylerimizin de dönüşüme ihtiyacı var. Kırsaldaki dönüşümü sadece konutların depreme dirençli hale getirilmesi olarak da görmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümü zorlaştıran rant sorunlarının ve hukuki zorlukların hemen hiçbirisinin kırsal dönüşümde yaşanmayacağını vurgulayan İTB Başkanı Kestelli, “Kırsaldaki dönüşüme hemen başlamak ve hızlı bir şekilde ilerlemek mümkün olacaktır. Kırsalda yapılacak bir dönüşümün sadece depremdeki hasar riskini azaltmaya değil, kent merkezlerine göçün azaltılarak şehirleşme baskısının neden olduğu sorunların bir nebze de olsa giderilmesi ile orta ve uzun dönemde ekonomik, sosyal ve kültürel birçok alana katkı sağlayacağını da göz önüne almalıyız. Bu dönüşümün tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine de dolaylı olarak olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Parasal önlemler geride kalmalı”

Toplantıda güncel ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Işıns Kestelli, parasal önlemler döneminin geride bırakılıp yapısal reformların hızla devreye alınması gerektiğini belirtti. Ekonomide zor bir dönemin en yakıcı zamanlarının yaşandığını dile getiren Kestelli, "Yüksek enflasyon sürecinden çıkışın, tahminlerden daha uzun ve sancılı olacağı artık aşikâr. Dünyanın gelişmiş ekonomileri bile, pandemiden sonra yaşanan yüksek enflasyon ile mücadelede yeni yeni başarının kapısına gelebildiler. Bu zor süreçte ekonomi yönetiminden en büyük beklentimiz, üretim ve rekabet gücümüzü artıracak ama aynı zamanda toplumsal dengeyi sağlayacak, kimseyi geride bırakmayacak adımlar atması” şeklinde konuştu.