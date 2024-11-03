İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nda bayrak değişimi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, görevini devretti

Mehmet Ali Kasalı, “Her kurul çalıştığı sürede güncellenme ve yeni hedeflere yürüme ihtiyacı duyar. Cemil Başkan, günün deyimiyle el yükselterek ‘Burasının karara iştirak eden ve karar veren bir yer olmasını arzu ederim’ dedi. Biz de durumdan vazife çıkarttık. İstişare konumunda olan kurulun üreten, proje yapan ve bunları realize eden bir kimliğe bürünmesi gerekiyor. Buradaki başkanlarımız, bir komitenin oluşmasına vesile oldu. Bu komite ve bu çalışma metodunun sonuç veren, İzmir iş hayatının hayallerinin ve projelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde de değer bulan bir noktaya gelmesini arzuluyoruz” diye konuştu. Kasalı, görevinin sona erdiğini belirterek geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ve Başkan Dr. Cemil Tugay’a emeklerinden ötürü teşekkür etti.

“Gençlerin önünü açan İzmir”

Görevi devralan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a ve kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Özellikle sivil toplum yolculuğumda çok şey öğrendiğim Mehmet Ali Başkan’dan görevi devralmanın mutluluk ve gururunu yaşıyorum. Kurulun en genç üyesiyim, böyle bir durum ancak İzmir’de yaşanabilirdi. İzmir’in, gençlerin önünü açmak için tüm Türkiye’ye mesaj verdiğini düşünüyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda yeni kurul üyesi önerisi de yapıldı. Yapılan oylama üzerine İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, yeni kurul üyesi olarak seçildi. Kurul toplantısında İEKKK Çalışma Esasları Revizyonu da oylanarak oy birliği ile kabul edildi.