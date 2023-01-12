İzmir’e 5. serbest bölge için fizibilite yapılıyor

Ahmet USMAN

İZMİR - Halihazırda ikisi aktif, ikisi kuruluş aşamasında 4 serbest bölgesi bulunan İzmir, serbest bölgeye doymuyor. Ekonomik hedeflerinden birini serbest şehir olmak olarak belirleyen İzmir’de, valilik kentin 5. serbest bölgesini kurmak için fizibilite çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir, Türkiye’nin en başarılı serbest bölgelerine ev sahipliği yapıyor. Bunların başında Ege Serbest Bölgesi geliyor. Ticaret hacmi ve sağladığı istihdamla serbest bölgeler arasında açık ara önde olan Ege Serbest Bölgesi, üretime yönelik yapısıyla örnek bir bölge konumunda. İzmir Serbest Bölgesi de katılımcılarına kiralama yanında mülkiyet hakkı sunması, arıtma tesisi bulundurması gibi özelliklerle diğer serbest bölgelerden farklılaşıyor. Bu yıl içinde yatırımcılara yer tahsisine başlayacak olan Batı Anadolu Serbest Bölgesi de üretime yönelik işletmeleri bünyesinde barındıracak. İzmir’de son olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayında, İzmir Serbest Bölgesi’nin yanındaki 1,5 milyon metrekarelik alan Menemen Serbest Bölgesi olarak ilan edildi. Burada da yakın zamanda yeni işletmelerin yükselmesi bekleniyor. Henüz iki serbest bölgede yer tahsisleri bile başlamamışken, İzmir’de yeni bir serbest bölge için çalışmalar hızlandı. Alsancak’ta kurulması planlanan bu bölge, yüksek teknoloji konusunda ihtisaslaşacak.

“İzmir’de teknoloji serbest bölgesi kuruyoruz”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’in pek çok konuda Türkiye’ye önderlik ettiğini belirtti. Köşger, “Fakat hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. İzmir müthiş potansiyeli ve kapasitesi olan bir şehir. Sanayide, ticarette, turizmde, tarımda velhasıl bütün alanlarda kapasitesi var ve Türkiye’de bu ekonomik çeşitliliğe sahip başka şehir yok. İstanbul’da tarım yapamazsınız örneğin. İzmir ise tarımsal üretim açısından 4. il konumunda. Türkiye sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 10’u İzmir’de gerçekleştiriliyor. Ticarette ve ihracatta çok ciddi konumdayız. Bunu ivmelendirmemiz lazım” dedi.

İzmir’in teknoloji başkenti olması gerektiğini vurgulayan Köşger, “Bu iddiamızı gerçekleştirmek için İzmir’de bir teknoloji serbest bölgesi kurmak için çalışıyoruz. Fizibilite çalışmaları devam ediyor. Alsancak Limanı’nın arkasında kalan ve şu an çöküntü alanına dönüşmüş, eski bir endüstriyel bölge var. O alanı serbest bölgeye dönüştürmek istiyoruz. Burada, ihracat odaklı çalışacak, teknoparklarda kuluçka evresini bitirmiş, kanatlanmaya başlamış, uçuşa hazır hale gelmiş şirketler yer alacak” diye konuştu.

“Teknoloji yatırımlarında diğer şehirlerden ayrılıyoruz”

İzmir’in yüksek teknoloji yatırımları konusunda ciddi şekilde yol aldığını ifade eden Yavuz Selim Köşger, “Bunu da afaki bir şekilde söylemiyorum. Son 20-30 yılda Türkiye gelişti, kendini 3’e katladı. İzmir de bu gelişmeye ayak uydurdu. Ama İzmir’in Türkiye’deki diğer şehirlerden ayrıldığı bir alan var. Bu da teknoloji, bilişim ve inovasyon. Hem bu alanda kurulan şirketler, hem de İzmir’e göç eden beyaz yakalılar itibariyle bir hareketlenme var. Bunu oyun sektöründe net şekilde görüyoruz. Biz de bu hareketlenmeyi hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Tech İzmir adıyla bir festival düzenledik ama kente tam anlamıyla mal edemedik. İzmir’den çıkmış, dünya çapında başarı kazanmış inovasyon-yazılım şirketlerinin kurucularını İzmirli gençlerle buluşturduk. Ama katılım istediğimiz noktada olmadı. Bu yıl Teknofest’in bir ayağını 2 Mart’ta İzmir’de gerçekleştireceğiz” dedi.