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İzmir’in yeşil dönüşümü için BASİFED ve İZTO’dan güç birliği

İklim krizine bağlı olarak daha yaşanabilir bir dünya ve doğayla barışık sürdürülebilir üretim için yeşil dönüşümü İzmir’de sağlamak için Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yeşil Dönüşüm Komisyonu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e ziyarette bulundu. Görüşme sonunda ilkesel iş birliği için ortak çalışma yapılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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İzmir’in yeşil dönüşümü için BASİFED ve İZTO’dan güç birliği
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İZMİR / EKONOMİ

Daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir platform kurma konusunda görüşme yaptıklarını hatırlatan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, “Şimdi de İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile bu konuyu konuştuk. Kendisi her zaman bu tarz kent ve iş dünyası için faydalı olacak her tür iş birlikteliklerine açık bir yönetici. İZTO bünyesinde bulunan Temiz Enerji Çalışma Komitesi ile BASİFED’in bünyesinde bulunan Yeşil Komisyon bir ön çalışma yaparak nasıl bir iş birliği yaratabiliriz, nasıl bir platform kurulabilir bunları belirleyeceğiz. İnanıyorum ki güzel bir çalışmaya imza atacağız” diye konuştu.

“Geniş tabanlı bir platform olmalı”

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise yeşil dönüşüm için topyekûn bir çabanın olması gerektiğini belirterek, kurumların ortak hareketinin önemine vurgu yaptı. İZTO bünyesinde bulunan Temiz Enerji Çalışma Komitesi’nin bu konuya dair bir çalışma yapmasının uygun olacağını söyleyen Özgener, “BASİFED’in Yeşil Komisyonu ile yapılacak çalışma sonrasında biz de konuyu yönetim kurulumuzda değerlendiririz. Yeşil dönüşüm için geniş tabanlı bir platform kurulması gerektiği kanaatindeyiz. Başta Oda ve Borsalar olmak üzere kentimizdeki tüm paydaşlarımızın katılımıyla bir sinerji yaratıp çalışalım ve İzmir’in yeşil dönüşümünü hep beraber gerçekleştirelim” dedi.

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