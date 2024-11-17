Kadın kooperatifleri gurme fuarının gözdesi oldu

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Fuar kapsamında farklı illerden üreticiler kendi illerine ait yöresel ürünleri ve lezzetleri sundu. Yoğun ilgi ile sona eren fuar aynı zamanda workshoplar ve tadım etkinliklerine de sahne oldu.. Fuar organizasyonunun ev sahipliğini yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bu yıl fuara bünyesinde faaliyet gösteren Gastro İnovasyon Merkezi ile katılım sağladı. Fuarda Yöresel lezzet üretim ve sunumları Key Ma Kadın Kooperatifi tarafından gerçekleştirildi. . Bünyesinde 5 kadın kooperatifininde yer aldığı Key Ma Kadın Kooperatifi bir çatı kooperatif olarak kadın kooperatifleri ve kadın üreticiler ile ortaklaşıyor. Bu ortaklaşma ve dayanışma fuar standına da taşındı.

Fuar standında Çermik Kadın Kooperatifi, Amida Kadın Kooperatifi, Esma Ana Kadın Kooperatifi ve Nefel Kadın Kollektifi’nin ürünleri ile kadın üreticilerin ürünleri sergilendi. Fuar bünyesinde kendi başına stant kiralama, tanıtım ve pazarlama yapmakta zorlanan kooperatif ve üreticiler merkez standında ürünlerini tanıtma imkanı buldu. Kadın kooperatifleri ve üreticilerinin satışa sunduğu ürünler arasında kurutulmuş meyveler, Çermik biberi ile yapılan turşular, pulbiber, domates, kırsal ilçelerde yapılan cevizli, sucuk, pestil gibi üzümden yapılan ürünler yer aldı ve yoğun ilgi gördü.

Ayrıca her gün yöresel lezzetler yapılarak ziyaretçilere ikram edildi. Key Ma Kadın Kooperatifi tarafından fuar standında yapılan Nardan Aşı, Hedik, Habenisk Çorbası, Xillorik yöresel lezzetleri ile Karacadağ pirincinden suşi, bastıx kılnayış ve asir gibi yöresel tatlılar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.