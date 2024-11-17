Meyveli Düşler, büyümesini toplu anlaşmalarla sürdürüyor

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığı destekle 10 yıl önce 40 metrekare alanda kadın girişimi olarak hayata geçen marka, bugün 2 katlı bir binada 4 kadın çalışanı ve 1 kuryeyle üretime devam ediyor.

Meyveli Düşler Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Danacı, “10 yıl önce çalışmaya karar verdim ve kendi işletmemi kurmak için yola çıktım. KOSGEB’in verdiği desteği öğrenince de işe başlamaya karar verdim. Kendi işini yapmak isteyen tüm kadınlara da tavsiyemdir, KOSGEB işletmelere 2 yıl boyunca hibe vererek destek oluyor. Bunu mutlaka değerlendirsinler. Ben bu destekler sayesinde 40 metrekarelik atölyede tek başıma başladığım yolculukta bugün 2 katlı üretim tesisinde 5 kişilik ekiple devam ediyorum” dedi.

E-ticaret sistemi üzerinden aldıkları siparişler doğrultusunda üretim ve sevkiyat gerçekleştirdiklerini aktaran Danacı, “Çikolatalı meyvelerden oluşan yenilebilir çiçekler üretiyoruz. Ürün gamımızda muffin gül kekler, trafıllar, çikolatalı çilek, çikolatalı muz veya elma gibi geniş seçenekler yer alıyor. Çıplak meyve olarak modellerimiz var. Hem meyve hem truffle karışımı ürünler var. Aynı gün içinde Kayseri sınırlarından gelen tüm talepleri karşılayabiliyoruz. Markamızı sektöründeki rakiplerinden ayıran en önemli özellik müşteri ile doğrudan iletişim halinde olmamız. Ürün teslimatından önce mutlaka sipariş veren müşteriyle iletişim kurarız ve beklentisini karşılayacak şekilde bir teslimat gerçekleştiririz” diye konuştu. Markanın sürdürülebilirliğini sağlamak için müşterilerle bire bir iletişimin yanı sıra yeni tasarımlarla da günceli takip ettiklerini paylaşan Danacı, büyüme hedefleriyle ilgili de paylaşımlarda bulundu.

Meyveli Düşler’in şehir dışında şubeleşmesi için franchising anlaşmalarına gidebileceklerini aktaran Danacı, “Markamızı taşıyabilecek ürün kalitesi ve hizmet standartlarımıza uyum sağlayabilecek kişilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Diğer yandan şehir içinde de yeni pazarlara giriyoruz. Kurum ve kuruluşlarla, özel sektör şirketleriyle protokoller imzalayarak, hediye iletmeleri gereken iç ve dış tüm organizasyonlarında süreci biz ilerletiyoruz. Artan talebi karşılamak için kapasite artışı ve yeni yatırımlarla da markamızı güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.