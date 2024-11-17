  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Meclis Başkanlığı seçiminde yarış kızışıyor: İşte konuşulan isimler...
Takip Et

Meclis Başkanlığı seçiminde yarış kızışıyor: İşte konuşulan isimler...

Her yasama döneminin ilk yarısında Meclis yönetimi yeniden belirleniyor. İlk seçilenin görev süresi iki dönem, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor. 28. Yasama Dönemi için de Mayıs 2025’te yeniden Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meclis Başkanlığı seçiminde yarış kızışıyor: İşte konuşulan isimler...
Takip Et

Mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ikinci dönem için de aday olması bekleniyor. Ancak bugünden AK Parti içinde Meclis Başkanlığı adaylığı için konuşulan başka isimler de var.

Gazete Duvar’ın kulisine göre, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şimdi Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün adları Meclis Başkanlığı için geçiyor.

Seçim yaklaştıkça bu sayının daha da artabileceği konuşuluyor. Ancak Meclis Başkanı seçimi için en az 301 oy gerektiğinden MHP’nin de destekleyeceği bir adayın yeniden Meclis Başkanı olacağının altı çiziliyor.

TBMM'de yoğun mesai sürüyor: İşte öne çıkan gündem başlıklarıTBMM'de yoğun mesai sürüyor: İşte öne çıkan gündem başlıklarıGündem
Tağşiş listesinde ismi vardı: Ünlü peynir markası konkordato kararı aldıTağşiş listesinde ismi vardı: Ünlü peynir markası konkordato kararı aldıEkonomi
Benzine indirim geliyor: İşte 17 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine indirim geliyor: İşte 17 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Yeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacakYeni yargı paketi için düğmeye basıldı: Yasa dışı bahisin cezası hapis olacakGündem

 

Gündem
'Yenidoğan çetesi' yarın hakim karşısına çıkacak: Ne kadar ceza isteniyor?
'Yenidoğan çetesi' yarın hakim karşısına çıkacak: Ne kadar ceza isteniyor?
Mersin'de yolcu otobüsünde yangın!
Mersin'de yolcu otobüsünde yangın!
Gümrük Muhafaza ekiplerinden iki başarılı operasyon: 1.3 milyon hap ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekiplerinden iki başarılı operasyon: 1.3 milyon hap ele geçirildi
RTÜK Başkanı açıkladı: Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu?
RTÜK Başkanı açıkladı: Gündüz kuşağı programları kaldırılıyor mu?
AIDS'ten ölen çocuğun babası konuştu: Oğlumu öpmedim bile
AIDS'ten ölen çocuğun babası konuştu: Oğlumu öpmedim bile
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya gitti