Meclis Başkanlığı seçiminde yarış kızışıyor: İşte konuşulan isimler...

Mevcut Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ikinci dönem için de aday olması bekleniyor. Ancak bugünden AK Parti içinde Meclis Başkanlığı adaylığı için konuşulan başka isimler de var.

Gazete Duvar’ın kulisine göre, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şimdi Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül’ün adları Meclis Başkanlığı için geçiyor.

Seçim yaklaştıkça bu sayının daha da artabileceği konuşuluyor. Ancak Meclis Başkanı seçimi için en az 301 oy gerektiğinden MHP’nin de destekleyeceği bir adayın yeniden Meclis Başkanı olacağının altı çiziliyor.