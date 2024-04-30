'Kamudan beklenen tasarruf adımları gelmedi'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Akdaş, küresel büyümeye ilişkin yapılan geniş kapsamlı uyarılara dikkat çekerek, sıkı para politikasının tek başına yeterli olmadığını, kamudan beklenen tasarruf adımlarının hala gelmediğini vurguladı.

Son toplantıda faizi sabit bırakan Merkez Bankası’nın, kısıtlı da olsa bir süredir adımlar attığını, kredi kartlarına ve tüketimi kısmaya yönelik kararlar açıklandığını ifade eden Akdaş, maliye politikasının da buna ayak uydurması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarrufla ilgili olarak dile getirdiği, “Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bir çalışma yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf adımlarını takip edecek, resmi taşıt kullanımlarından haberleşme giderlerine, temsil, tören, ağırlama hizmetlerinden demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecek" sözlerini hatırlatan Akdaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Öyle bir noktadayız ki, artık yapılacak, edilecek söylemlerini geçmemiz gerekiyor. Direkt somut adımsa adım, belirli bir programsa program tek tek atılmalı ve açıklanmalı. Bizler de diyebilmeliyiz ki, evet birtakım bedeller ödüyoruz ancak kamu da üstüne düşeni yapıyor.”

Kalkınma Yolu Koridoru nakliye süreçlerini kısaltacak

17 milyar dolar büyüklüğündeki Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptının Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında imzalandığını hatırlatan Akdaş, “2028 yılında tamamlanması beklenen Kalkınma Yolu Koridoru ülkemizin menfaatine olup, bölgesel işbirliğini de güçlendirecek bir proje. 615 kilometrelik demiryolu ve 320 km'lik otoyol ağıyla, Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek ürünler Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantısıyla Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlaması anlamına da gelecek ve nakliye sürecini 25 güne indirecek” dedi.

Makedonya heyeti İzmir’e geliyor

Konuşmasında 15-19 Mayıs tarihleri arasında Makedonya Cumhuriyeti’nden bir heyetin İzmir’i ziyaret edeceğini dile getiren Metin Akdaş, “İçinde ülkenin ikinci büyük kenti olan Bitola’nın (Manastır ), Tire’nin kardeş şehri Prileb’in ve aynı bölgeden Novaci’nin belediye başkanları ile Bitola ve Preleb Ticaret Odaları başkanları ve işadamlarının da olacağı, oldukça kalabalık bir heyeti ağırlayacağız. Bitola-Selanik Limanı 218 km, Bitola-İzmir Limanı bin 63 km, Novaçi-Selanik Limanı 229 km, Novaçi-İzmir Limanı bin 73 km, Pirlepe-Selanik Limanı 210 km ve Pirlepe-İzmir Limanı bin 39 km uzaklığında. Makedonya heyeti ile tanışmak ve iş geliştirmek isteyen üyelerimiz, 17 Mayıs günü Tire OSB’de yapılacak olan B2B görüşmelere katılabilirler. Bu konuda Tire OSB müdürlüğümüz ile irtibata geçebilirsiniz” diye konuştu.