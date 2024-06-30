Karasu Limanı’ndan Köstence’ye RO-RO seferleri başlıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Karasu Limanı ile Romanya, Köstence DP World Ro-Ro Limanı arasında Ro-Ro seferlerine 3 Temmuz 2024 tarihinde başlanacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Karasu Limanı’ndan Romanya’nın Köstence Limanı’na başlayacak olan karşılıklı RO-RO seferlerine yönelik yaptığı açıklamada, Sakarya’nın Kuzey’in ardından ülkenin Avrupa’ya açılan önemli ihracat kapılarından biri olacağını söyledi.

Başkan Altuğ 2019 yılından bu yana özellikle kuzey ülkelerine ulaşımda ülkenin Karadeniz’e açılan önemli kapılarının başında gelen Karasu Limanı’nın bu gelişmeyle Avrupa için de çok önemli bir liman olacağını vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Şehrimiz ve ülkemizin ihracatı ve uluslararası ticareti için önemli bir noktada bulunan Karasu Limanı ile Romanya’nın Köstence Limanı arasında 3 Temmuz itibariyle karşılıklı RO-RO seferleri başlıyor. SATSO olarak 2019 yılında Karasu Limanı içerisinde açtığımız hizmet ofisimiz ile RO-RO seferiyle başka limanlara gidecek araçlara o ülkelere giriş, yük boşaltma, yük alma ya da transit geçiş için kullanmayı olanak veren uluslararası geçiş belgesi (Dozvola) hizmeti veriyoruz ve ofisimiz Romanya seferi için de hazır halde yeni seferleri bekliyor. 2020 yılında başlaması planlanan Romanya seferleri o dönemde Köstence Limanı’nın alanının yetersiz olması sebebiyle yatırımlar için ertelenmişti ve nihayet seferler başlıyor. Bu hat ülkemiz ile Avrupa ülkeleri arasında yapılan ticaret için yeni bir lojistik güzergâh olması sebebiyle büyük önem arz etmektedir. Çünkü artık Sakarya Ukrayna ve Rusya Limanları ile Kuzey Ülkelerine açılan kapı olmasının yanında Avrupa’ya da açılan bir kapı olacak. Bu hatta tek seferde tam 100 adet tır taşıyabilen 1 gemi haftada karşılıklı olarak 4 sefer düzenleyecek.”

Yılda 350 sefer

2024 yılının son çeyreğinde ikinci geminin de faaliyete geçirilmesi ile haftada 7 sefere çıkılacağını da dile getiren Altuğ, tek gemi ile yılda 175 sefer, ikinci geminin de hizmete alınmasıyla yılda 350 sefer yapılacağını ve yılda 65 ile 100 bin araca hizmet verileceğini ifade ederek şu bilgileri verdi:

“Bu yeni hat ile Batı-Orta ve Doğu Avrupa’dan ve aynı zamanda Kuzey ülkelerden Köstence Limanı kullanılarak Karasu Limanı’na gelen araçların üçüncü ülkelere gitmek için ülkemizi transit olarak daha fazla kullanmasının önü açılacak ve hızlı ve maliyeti düşük güzergâh alternatifi sunulacak. İlimiz tüm stratejik karayolu ve otoyolların kesiştiği, büyük üretici metropollerin arasında olması sebebiyle ile ciddi önemli bir stratejik konuma sahiptir. Köstence de Avrupa’ya açılan bir kapı olması sebebiyle Türkiye’nin herhangi bir noktasından çıkan bir araç Karasu Limanı’na gemiye bindikten sonra 12 saat içerisinde Köstence Limanı’na varmış olacak. Bunun yanında aracın tek seferde azami gidebileceği takometresi sıfırlanmış, tır şoförü dinlenmiş, fazla km yapmadığı için yıpranmamış ve olası kazaların önüne geçilmiş durumda; en önemlisi de sınır kapılarında kaybedilen zamanı geri kazanmış şekilde seferi gerçekleştirmiş olacaktır.

Karasu Demiryolu’nun tamamlanması gerektiği konusundaki gündemimiz de Karasu Demiryolu ve limanımızın birleştirilmesinin ilimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli getirileri olacağını ön görmemiz amacıyladır. Karasu Demiryolu Karasu Limanının gelişen potansiyeline büyük katkı sağlayacaktır.”