Kayseri iş dünyası, 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi'nde buluştu

KAYSERİ / EKONOMİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kalite Yolculuğu temasıyla gerçekleştirilen programda, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte kent protokolü, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Programın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Mükemmellik zirvesinin Kayseri’de düzenlenmesi büyük bir önem taşıyor. Anadolu’nun ortasında bir şehir, sahili, denizi, limanı yokken ve ulaşım imkânları bakımından diğer rakiplerine nazaran avantajları yokken mucizeler yaratıyor. Uzun yıllardır Türkiye’de ihracat rekorları kırıyor. Türkiye’nin ilk yüzünde birçok firması, Türkiye’nin ilk beş yüzünde kaliteli ürünler üreten firmalarıyla bu şehir çok uzun zamandır ben varım, Türkiye’nin gelişmesine katma değer üretiyorum ve sürekli olacağım diye adeta haykırıyor. Bu şehir ithalatının iki katı ihracat yapıyor. Bu şehir her yıl ihracatında gerçekten Türkiye’ye katma değer üretiyor. Birçok üründe de Türkiye’de en üst seviyelerde” dedi

Kayseri’nin diğer Anadolu şehirlerine rol model olduğunu belirten Vali Çiçek, “Yeşil mutabakattan bahsediyoruz. Kayseri için şu an önemli. Yarın ihracatımızı sağlayamadığımızda karşımıza çıkacak. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz, bu şehir üretirken sürdürülebilirliği sağlayacak, dijitalleşmeden bahsediyoruz bunlar üretim için çok önemli. Biz Anadolu’nun ortasında kaliteli üretim yapmaya çalışan, Türkiye’yi temsil etmek için uğraşan bir şehiriz. Bu şehirde olmak başlı başına mücadeleyi gerektiriyor” diye konuştu. Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’da, 9. Mükemmellik Zirvesi’nin Kayseri’de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ticaret Odası’nın kalite politikası hakkında bilgiler verdi. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar’da “Cumhuriyetin 100. Yılında Kalite Yolculuğu temasıyla düzenlediğimiz programı destekleyen ve katılan herkse teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Program, düzenlenen oturumlarla tüm gün devam etti.