Kıraç Galvaniz, halka arz ile global oyuncu olmayı hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sekiz farklı sektörde 18 şirket ile 35 ülkeye ihracat yapan Kıraç Group çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen sıcak daldırma galvaniz ve yol bariyeri üreticilerinden Kıraç Galvaniz, halk arz oluyor.

21 Ağustos Çarşamba günü düzenlenmesi planlanan gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan firma, halka arzdan elde edeceği gelirle Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir üretim üssü kuracak. Kıraç Group Yönetim Kurulu Üyesi Can Kıraç, halka arz sürecinin şirketin büyüme ivmesini hızlandırarak, yatırım ve ihracat stratejilerinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Halka arzdan sonra ihracata ve büyümeye odaklanacaklarını vurgulayan Kıraç, özellikle yakın coğrafyada büyük çaplı projelere imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni üretim üssüyle kapasite ve istihdam artacak

Yurtdışından gelen yoğun talebin ardından Bursa’daki mevcut fabrikalarının kapasitesinin yetersiz kalması sonrası yeni bir yatırımın zorunlu hale geldiğini aktaran Kıraç, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’ne büyük bir yatırımla yeni bir üretim tesisi kurarak kapasitenin yanı sıra istihdamı da artıracaklarını kaydetti. Söz konusu yatırım planının daha önceden kararlaştırıldığını, halka arzın bu süreci daha da güçlendirdiğini belirten Can Kıraç, “55 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu, içerisinde üretim tesisi, idari bina ve stoklama alanları ile hizmet verecek olan üssümüzde birçok üretim kaleminin tek noktada toplanmasını sağlayacağız. Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek bu tesisle birlikte Kıraç Group'un üretim stratejisi de yeni bir aşamaya geçecek ve gelecekteki yatırımlar için bir başlangıç noktası olacak” diye konuştu.

Kıraç Elektrik Euro bazlı yüzde 40 büyüdü

Kıraç Group bünyesinde faaliyet gösteren diğer şirketler hakkında da bilgiler veren Can Kıraç, grubun lokomotif şirketlerinden Kıraç Elektrik’in elektrik malzemeleri toptan satışında iç pazarda lider konumda bulunduğunu belirterek yılın ilk yarısında Euro bazlı yüzde 40 büyüme kaydettiğini vurguladı. Bir diğer grup şirketleri olan Kıraç Enerji ile yurtdışında enerji yatırımına imza atmaya hazırlandıklarını dile getiren Kıraç, Arnavutluk’ta rüzgar ve güneş enerji santrali projelerinin devam ettiğini, kısa süre içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini açıkladı.

“Karbon ayak izimizi azaltıyoruz”

Sürdürülebilirliği iş stratejilerinin temel bileşeni olarak benimsediklerini ve faaliyet gösterdikleri her sektörde çevresel etkilerini en aza indirgemeye yönelik çözümler ürettiklerini belirten Can Kıraç, “Sürdürülebilirlik stratejimizin en önemli noktası olan karbondan arındırma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yeşil enerjiyi odağımıza alıp geri dönüşüm başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına hayat veriyoruz. Karbon ayak izimizi sürekli olarak izleyerek, hedeflediğimiz karbon salınımı seviyesine ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.