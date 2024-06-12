Konya Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Konya’da rahat ve huzurlu geçmesi için gerekli tedbirleri alındı. Konya’da toplu ulaşım araçları bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli hizmet verecek. KONPARK’a ait tüm otoparklar arife günü ve bayramda ücretsiz olacak. Yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen Konyalılar için toplu ulaşımda aktarma seferleri düzenlenecek. Hayvan pazarında hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilirken; bayramda kurban etleriyle ilgili ücretsiz et muayenesi yapılacak.

Ücretsiz kurbanlık ve et muayenesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda veteriner hekimler tarafından bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilecek. Bayram boyunca vatandaşların hastalığından şüphe ettikleri kurban etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimler ücretsiz et muayenesi hizmeti verecek. Vatandaşlar, nöbetçi veteriner hekimlere 444 55 42 üzerinden ulaşabilecek.

Toplu ulaşım bayramın ilk günü ücretsiz

Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli olacak. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi, Boruktolu Mahallesi’ndeki yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen Konyalılar için toplu ulaşımda ücretsiz aktarma seferleri yapacak

Konpark’a ait otoparklar arife günü ve bayramda ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde KONPARK adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arife gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazır

Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

İtfaiye ve zabıta ekipleri nöbette

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 82 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecekler. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar, Çevre ve Trafik Zabıtası 24 saat hizmet verirken; Eski Garaj ve Bedesten bölgesinde 08.00-22.00; Zafer Meydanı bölgesinde 09.00-23.00 saatleri arası hizmet verilecek.

Koski 24 saat görev başında

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.

Acil müdahale ekipleri hazır

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek.

Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikâyetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.