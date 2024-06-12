Karaköprü, Ketenköyneği fıstığında 15 bin ton kapasiteye ulaştı
Karaköprü, Ketenköyneği adıyla tescillenen fıstık üretimindeki kapasitesini her geçen yıl artıyor. Son yıllarda artan ekim alanı ve üretim miktarıyla öne çıkan ilçede sezonluk üretim kapasitesinin 15 bin tona ulaştığı açıklandı. Bu kapasiteyle ildeki üretimin yüzde 25’ini karşılandığı bildirildi.
ŞANLIURFA / EKONOMİ
Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ekim alanı ve üretimde fıstığın merkezi olan Şanlıurfa’da artan ekim alanları ve üretim miktarıyla Karaköprü’nün ciddi bir atılım içinde olduğunu kaydetti.
Şanlıurfa’da 1 milyon 600 bin dekar fıstık ekim alanı bulunduğunu belirten Nihat Çiftçi, “İlçemiz 321 bin dekar fıstık ekim alanıyla il genelinde 3. sırada yer alıyor. Bu alanlarla ilçemiz üretimdeki payını hızla artırıyor. Şanlıurfa genelinde ortalama 60 bin ton üretilen fıstığın 15 bin tonluk kısmını karşılıyoruz. Bölgemizdeki fıstık üretiminde modern tarım tekniklerinin kullanımı ve yapılan yatırımlar sayesinde daha katma değerli ürünlerin de yolu açılıyor. Bu alanda çiftçilerimize destek vermek üzere yeni projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.