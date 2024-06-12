Karaköprü, Ketenköyneği fıstığında 15 bin ton kapasiteye ulaştı

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ekim alanı ve üretimde fıstığın merkezi olan Şanlıurfa’da artan ekim alanları ve üretim miktarıyla Karaköprü’nün ciddi bir atılım içinde olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa’da 1 milyon 600 bin dekar fıstık ekim alanı bulunduğunu belirten Nihat Çiftçi, “İlçemiz 321 bin dekar fıstık ekim alanıyla il genelinde 3. sırada yer alıyor. Bu alanlarla ilçemiz üretimdeki payını hızla artırıyor. Şanlıurfa genelinde ortalama 60 bin ton üretilen fıstığın 15 bin tonluk kısmını karşılıyoruz. Bölgemizdeki fıstık üretiminde modern tarım tekniklerinin kullanımı ve yapılan yatırımlar sayesinde daha katma değerli ürünlerin de yolu açılıyor. Bu alanda çiftçilerimize destek vermek üzere yeni projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.