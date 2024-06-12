Oba Makarna 11. kez ihracat şampiyonu oldu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

2023 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde ödülünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe’den alan Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, Türkiye’deki makarna üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştirdiklerini belirterek “Oba makarna olarak Türkiye’deki makarna üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştiriyoruz. Üretimdeki ve ihracattaki bu gücümüz bizi 11 yıldır sektörümüzde ihracat lideri yaparken dünyanın önde gelen gıda şirketleri arasındaki yerimizi de sağlamlaştırıyor” dedi.

Türkiye’deki üretimin yüzde 25’ini gerçekleştiriyor

Türkiye’nin, dünyanın en büyük üçüncü makarna üreticisi ülke konumunda bulunduğunu söyleyen Alpaslan Özgüçlü “Oba Makarna olarak Türkiye’deki makarna üretiminin yüzde 25’ini gerçekleştiriyoruz. Gaziantep fabrikamızda günlük 1155 ton buğday kırma, yıllık 332 bin ton makarna üretim; Hendek fabrikamızda ise günlük 1500 ton buğday kırma kapasitesi ve yıllık 174 bin ton makarna üretim kapasitesine sahibiz. Üretimdeki bu gücümüz bizi 11 yıldır sektörümüzde ihracat lideri yaparken dünyanın önde gelen makarna üreticileri arasındaki yerimizi de sağlamlaştırıyor” dedi.

Avrupa’nın en büyük noodle üreticisi

Şirketin yurt dışı pazar payı hakkında bilgi veren Özgüçlü sözlerini şöyle tamamladı, “2024 ilk çeyrek itibariyle devreye aldığımız 2 yeni makarna hattımızla, Hendek fabrikamızın 174 bin ton olan yıllık makarna üretim kapasitesi 253 bin tona ulaşmış bulunmaktadır. Öte yandan, 2019 yılında üretimine başladığımız noodle ürünümüz için 2021-2022 yıllarında gerçekleştirdiğimiz ilave yatırımlarla Hendek fabrikamızda yıllık 950 milyon porsiyon noodle üretim kapasitesine ulaştık. Bu sayede hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın en yüksek noodle üretim kapasitelerinden birini yakalamış olduk. Tüm bu yatırımlarımız sürerken yüksek teknolojimiz ve yenilikçi anlayışımızla ürün yelpazemizi geliştirmeye ve yeni pazarlarda var olmak için çalışmalarımıza da devam ediyoruz.”