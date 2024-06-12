Mardin Tarım Platformu, ilk toplantısını gerçekleştirdi

MARDİN / EKONOMİ

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret Borsası, Kızıltepe Zahireciler Derneği, Artuklu Ziraat Odası, Kızıltepe Ziraat Odası, Derik Ziraat Odası, Savur Ziraat Odası, Mardin Organize Sanayi Bölgesi, Mardin Bulgur Sanayicileri Derneği, Mardin Makarna Sanayicileri Grubu, Mardin Un Sanayicileri Derneği, Mardin Çiftçiler Derneği, Mardin Ziraat Mühendisleri Odası ve Güneydoğu Mısır Üreticileri Derneği’nin yer aldığı platformda güç birliği yapılarak yeni nesil projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, gerçekleştirdikleri ilk toplantıda platformun çalışma usul ve esaslarını belirlediklerini söyledi. İldeki tarım sektöründe konuşulan en önemli konunun TMO tarafından açıklanan hububat alım fiyatları olduğunu ifade eden Hatip Çelik, ayrıca DEDAŞ tarafından çiftçilerin elektriğinin kesilmesi, GAP sulama kanalları projesinin tamamlanması gibi konuların en önemli gündemleri arasında yer aldığını söyledi.

Hububat alım fiyatlarını yüzde 10 artarken tarımsal girdi fiyatlarının yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artığına dikkat çeken Başkan Çelik, bu durumun hububat üretiminde ciddi sıkıntılara neden olacağı uyarısı yaparak “Üreticilerin ayakta kalabilmesi; haksız rekabet ve fırsatçılığın engellenmesi için TMO tarımsal alım fiyatlarının hızlı bir şekilde maliyetlere kıyasla revizyon etmesi gerekiyor. Buna ek olarak 45 günlük ödeme termini çiftçileri mağdur etmekte bu termin süresinin ise ürününü teslim eden çiftçiye aynı hafta içinde verilmesi sağlanmalı. Bu kapsamda platform temsilcileri olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerimizi hızlandıracağız” dedi.

“GAP sulama kanalları tamamlana kadar çiftçinin elektriği kesilmemeli”

DEDAŞ tarafından çiftçilerin elektriğinin kesilmesi sorunun çözümü için de girişimlerini sıklaştıracaklarını ifade eden Hatip Çelik, “Yakın zamanda DEDAŞ Mısır üretimi yapan çiftçilerin elektriğini keseceğini ilan etti. 2023 yılında Mısır üreticilerimiz ülke ekonomimize 12 milyar TL katma değer yarattı. Mısır üretimimizin elektrik kesintileri ile engellenmesi Mardin’in refahının ciddi anlamda azalmasına sebebiyet verecek. GAP sulama kanalının gecikmesi Mardinli çiftçilerin suçuymuş gibi davranılmamalı, GAP suyunun tamamlanmasına kadar DEDAŞ’ın aldığı bu karar geri çekilmelidir. Bu kapsamda platform temsilcileri Enerji Bakanlığı ile temaslarını daha da sıklaştıracak” diye konuştu.