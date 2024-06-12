Eskişehir’in katı atık sorunu çözüme kavuşuyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Seyitgazi yolu üzerinde bulunan Entegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri için "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik"e uygun bir şekilde II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi yapım projesine başladı. İşletilen 85 bin metrekarelik tesisin 11,32 megavat kurulu gücüne ek olarak, yapımı devam eden ikinci tesis, 245 milyon TL’lik sözleşme bedeli ile 115 bin metrekarelik alanda yıllık yaklaşık 300 bin ton evsel atığın depolanmasını sağlayacak.

Projenin ikinci etabının inşaat sahasını ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, atık yönetimine büyük önem verdiklerini söyledi. Çevreci yatırımlara devam edeceklerini belirten Ünlüce, “Eskişehirliler hatırlayacaktır, çöplüğümüzde eskiden vahşi bir depolama vardı. Çoğu zaman kokusundan ve görüntüsünden hepimiz rahatsız olurduk. Yıllara yaydığımız yatırımlarla katı atık bertaraf tesisi kurduk ve oradan enerji üreterek ulusal şebekeye veriyoruz. Katı atık bertaraf tesisimizde bir seramız da var, şehrimizi süsleyen güzel çiçeklerimizin bir kısmı orada üretiliyor. Bu yeni depolama alanını şehrimize kazandırdığımızda, 12 yıl daha atıklarımızın depolanmasını kontrol altına almış olacağız. Şehrimizde çevreci yatırımlara devam edeceğiz. Yakında elektrikli otobüslerimiz geliyor. Güneş enerji santral yapımlarımız da sürüyor. Her zaman Eskişehir’in doğasını, çevresini, toprağını ve suyunu koruyacağız” diye konuştu.