Şanlıurfa Büyükşehir, online kariyer platformu kuruyor

ŞANLIURFA / EKONOMİ

CV bankası olarak online hizmet verecek platform sayesinde iş arayanlar ile iş verenler bir araya getirilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, hedeflerinin Şanlıurfa’da ikamet eden 18 - 35 yaş aralığında olan, en az lise mezunu olan gençlerin tüm sektörlere daha hızlı entegrasyonunu hedeflediklerini aktardı.

Ayrıca kariyer planlamasının geliştirecekleri online platform sayesinde daha profesyonel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Gülpınar, “Gençlerin kariyer planlamalarına pozitif katkı sunacak platformumuzu geliştirecek çalışmalarımız devam ediyor.

https://app.sanliurfa.bel.tr/is-basvuru/ linki üzerinden CV topluyoruz. Burada iş arayanlar özgeçmişlerini platforma yükleyerek işverenlere kolay bir şekilde ulaşma imkânı bulacak” dedi.