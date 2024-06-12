Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu: Maliyetler, ihracatımızdan daha hızlı artıyor

MALATYA / EKONOMİ

Bir önceki aya göre ihracatta yüzde 23 artış sağladıklarını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu “Mayıs ayı ihracatımızla birlikte 2024 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 163 milyon 261 bin dolar ihracata ulaşmayı başardık. Ham madde, enerji ve kredi maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle sanayicinin yükü ağır. Deprem sonrası personelinin büyük bir kısmını kaybeden fabrikalarımız personel sayısında ve üretimde ivme kazanmış durumda. Ancak yükselen reel ücretler işgücü maliyetlerini artırdı. Artan faizler de erişimi zaten zor olan finansmanın maliyetlerinde çok ciddi artışlara sebep oldu. Tüm bunların yanında enerji fiyatlarının bindirdiği yük, sanayicilerimizi kıpırdayamaz hale getirdi. Sanayicinin uluslararası rekabette elini giderek zayıflatan bu maliyetlerin yatırım, üretim ve istihdama olumsuz yansımaları olmaktadır” dedi.

Son yıllarda kentin en büyük pazarı olan AB ülkelerinin başta olmak üzere talepte ciddi azalmalar olduğunu ifade eden Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’nda aralıklarla devam eden krizler, ürün teslim sürelerinde aksamalara neden olurken navlun fiyatlarını da artıyor. Bu da ham madde ve nihai ürün noktasında fiyatlarının artmasını kaçınılmaz hale getiriyor. Küresel kriz ve deprem etkisinden daha hızlı arınabilmek adına her alanda daha kapsamlı destekler bekliyoruz” diye konuştu.