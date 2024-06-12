Oregon, ortaklarına stratejik planlarını ve yeni projelerini anlattı

GAZİANTEP

Organizasyon kapsamında düzenlenen gala yemeğinde şirket ortakları hitap eden Oregon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, "Lojistiğin el kitabını birlikte yazacağız" başlıklı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bartık, "En önemli projemiz, ortaklarımıza bir tüketici finans şirketi hazırlamak. Bunu, önemli bir eksiklik olarak görüyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Bu, bir banka kurmak gibi meşakkatli bir iş. Büyük bir ihtimalle 2025 yılı sonunda kurmuş olacağız. Bu sayede, ortaklarımız; çekici, treyler, lastik ve kendileri için faaliyetlerinde gerekli olan diğer mal ve hizmetler için bankalarla karşı karşıya gelmek zorunda kalmayacaklar." dedi. Bartık, "Birlikte bereket, ayrılıkta azap vardır. Biz, birlikte olacağız. Sektörümüzün önemini çok iyi biliyorum. Bunları sizlere de anlatmaya çalışıyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz. Altını tekrar çiziyoruz. Biz olmadan hiçbir ürün, başka bir noktaya taşınmaz; hiç kimse tüketeceği mala sahip olamaz. Dolayısıyla kendi kıymetimizi bilmeliyiz." şeklinde konuştu.

Rekabet gücünden, birlik gücüne

Bartık, rekabet gücünden birlik gücüne geçişin önemine değinerek, "Kurduğumuz şirketlerle birbiriyle rekabet yerine birliğin gücüyle hareket eden yapılara dönüşmemiz gerekiyor. Sektörümüzü hem bölgemizde hem ülkemizde hem Türkiye’de ve dünyada söz sahibi yapmamız gerekiyor. Türk taşımacılık sektörü buna adaydır. Hepiniz çok çalışkansınız ve güçlüsünüz. Bu gücü elimizden bırakmaya niyetimiz yok. Alternatif bir şey yaptığımızı düşünenler var. Biz, hiç kimsenin alternatifi değiliz. Modelimiz alternatif model değil. Modelimiz daha önce sektörümüzde ya da başka sektörlerde görülen bir model değil. Hepsinin altyapısını çalıştık, güç birliği ile lojistiğin el kitabını birlikte yazacağız." dedi.

“Yeterince depomuz yok”

Bartık, gayrimenkul tarafında ciddi destekler vereceklerini belirterek, "Bu bizim önümüzdeki dönemlerden en önemli planlardan biri. Yeterince depomuz yok. Araç alarak dünyanın en büyük lojistik firmaları olmaya çalışıyoruz. Çok zor. Bu arada araç alımıyla ilgili de ortaklarımız için Iveco ile iş birliği yaptık. Araç almak isteyen ortaklarımız Iveco yetkilileriyle temasa geçebilirler. Biz, ortaklarımız adına Iveco ile iletişim halindeyiz. DFDS’ye de buradan teşekkür ediyoruz. Ortaklarımız için çekilişle dağıtılmak üzere 20 RO-RO bileti sağladılar." dedi.

Karbon ayak izi ve Yeşil Lojistik Belgesi

Karbon ayak izi konusunu da dile getiren Bartık, ortaklarına Yeşil Lojistik Belgesi’ne başvurmaları için çağrıda bulundu. "Bu konuda daha bilinçli ve sorumlu hareket etmemiz gerekiyor. Yeşil lojistik hem çevreye duyarlılığımızı gösterir hem de iş süreçlerimizi daha sürdürülebilir hale getirir." dedi.

Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz’ın sunumu

Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, "Uluslararası Taşımacılık Sektöründe Ortaklığın Gücü" başlıklı sunumunda, şirketin kuruluşundan bu yana kaydettiği gelişmeleri ve yeni projeleri anlattı. Yılmaz, Antalya'da gerçekleştirilen önceki buluşmalarından ve 2023 yılına deprem felaketi nedeniyle buruk başladıklarından bahsetti. Depremden etkilenen Hatay'daki ortakları için sağladıkları 50 konteyner ile bu zor dönemde destek olduklarını vurguladı. Yılmaz, "Çok şükür bölgede yaralar hızla sarılıyor. Türkiye ekonomisi toparlandıkça bunun olumlu etkilerini bölge olarak da hissedeceğimizi düşünüyorum." dedi.

İki yıllık süredeki çalışmalar ve gelişmeler

Yılmaz, iki yıllık sürede yapılan çalışmaları detaylandırarak, günlük beyanname hacimlerinin 2 bine ulaştığını, 2017'de Oregon’u satın aldıklarında bu sayının 90 civarında olduğunu belirtti. "Şu anda yaklaşık 2 bin günlük beyanname hacmine ulaştık. Bu, ciddi bir rakam. 2017 yılında Oregon’u satın aldığımızda günlük beyanname sayısı 90 civarındaydı ve bunların tamamı yurtiçi taşımalar için sunulan teminatlardan oluşuyordu. Biz şu anda Avrupa’da yaklaşık 24 ülkeye entegre olmuş, IT sistemleri vasıtasıyla 28 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 müşterimize hizmet veriyoruz. Şu anda bizim AB üyesi her ülkeden müşterimiz var. 2 bin beyannamenin yarısı diğer ülkelerden geliyor. Teminat miktarı ise 2017 yılında 10 milyon Euro’dan teslim almıştık; şu anda 400 milyon Euro seviyelerine yükseldi.”

“Önemli olan teminatın miktarı değil, işlevidir”

Teminat miktarını ihtiyaç duydukları zaman artırdıklarını söyleyen Yılmaz, “Önemli olan teminatın miktarı değil, işlevidir. Asıl olan Avrupa’da ve Türkiye’de sahip olduğunuz teminatı, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak ve verimli biçimde kullanmaktır. İngiltere, Romanya ve Polonya'da pazar lideri olduklarını, 26 ülkede 52 acente ve 7 ülkede 200 çalışanla 15 milyon Euro ciro elde ettiklerini söyledi. "Önemli olan Avrupa’da ve Türkiye’de sahip olduğunuz teminatla kullanıcılarınızın hayatını olabildiğince kolaylaştırmaktır. Şu anda bizim 32 yerde, çoğunluğu İngiltere, Kuzey ve Güney Almanya’da izinli gönderici tesisimiz var ve bu tesislerden günde ortalama 350-400 beyan üretiyoruz.”

“Tekelleşmeye meydan okuyoruz”

Selçuk Yılmaz, “Oregon bugüne kadar sektörün ihtiyaç duyduğu anda, tekelleşmeye meydan okuyarak, rekabetçi fiyatlarla kaliteli hizmeti sunma görevini başarıyla yürütmektedir.” dedi.

Oregon’un ‘kapsama alanı’ genişliyor

Yılmaz, 2018'den bu yana hizmet ağlarını genişlettiklerini belirterek, Gaziantep ve Almanya'daki iki şirketin faaliyete geçtiğini, 2019'da Mersin, Hatay ve Kayseri, 2021'de Konya ve Baltık ülkelerindeki şirketlerin hizmet vermeye başladığını, 2024'te Polonya'daki şirketin hızlı bir şekilde pazar lideri olduğunu ve Hırvatistan ile Fransa'da da yakın zamanda faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti. "Çatalca ve Kapıkule'de izinli gönderici tesisi yaptıklarını söyleyen Yılmaz, “Tesisi 21 bin metrekare üzerine kuracağız, sınıra 2,5 kilometre uzaklıkta ve 7 bin 800 metrekare depolama alanına sahip. Bunu birkaç etap halinde hayata geçiriyoruz. İlk etabını 2 bin metrekare olarak hizmete açacağız." dedi.

Konteyner hizmetleri ve ortak satın alma platformu

Çatalca’da konteyner kiralama ve konteyner depolama tesisi açtıklarını söyleyen Yılmaz, konteyner depolama hizmetinin başladığını ifade etti. Ayrıca, Oregon şirket ortaklarının başta çekici ve treyler olmak üzere, faaliyetlerinde kullandıkları ürün ve hizmetler için ortak satın alma sürecini başlattıklarını ve ilk çekici alımını gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk çekicinin Iveco’dan alındığını, parasının peşin ödendiğini ve plakasının da takıldığını belirtti. "Bu bizim için bir mihenk taşı oldu. Aldığımız çekicileri kiraya verdik. Bundan sonraki bütün süreçte bu faaliyetimizi sürdüreceğiz." dedi.

DFDS ile iş birliği ve dijital yük borsaları

Bu yıl içinde yapılan önemli çalışmalardan biri de DFDS ile yapılan anlaşma oldu. Yılmaz, "DFDS’ye belirli doluluk oranlarına ulaşma sözü vererek, şirket ortaklarımıza daha avantajlı bilet alma olanağı sağladık. İş birliğimiz büyüyor. Sadece RO-RO hattında değil, 100’den fazla feribot hattında bilet satıyoruz. Danimarka’dan İsveç’e, İngiltere’ye ve İrlanda’nın da dahil olduğu hatlarda bilet sağlıyoruz. Ortaklarımız sadece bir mail ile feribot biletlerini satın alabiliyorlar." dedi.

Dijital yük borsaları için AI ve IRP yazılımlarına yatırım yaptıklarını belirten Yılmaz, taşımacılığın sistematiğinin değişeceğini ve teknoparklardaki şirketlerle ortak çalıştıklarını söyledi. "Yeşil sigortaya çok ciddi bir indirimle geçeceğiz. Bu konuda dip fiyatı vereceğiz. Almanya ve Hollanda’da geçici depo ve mikro dağıtım ağı kuruyoruz. Sete Limanı’nda liman hizmetlerini verecek bir yapı kurduk. DDP Gümrükleme konusunda özellikle e-ticaret ile uğraşan müşterilerimizin talepleri oluyor. Tek tuşla hem Türkiye’den ihracat beyannamesini hem de Avrupa’da ithalat beyannamesini verecek altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.

Sınırda karbon düzenleme mekanizması ve Oregon Finans

Yurtdışı mazotta geçerli DBS Sistemi üzerine çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Son dönemin en önemli konularından biri ise önümüzdeki iki yıl içinde çok yoğun olarak gündeme gelecek olan sınırda karbon düzenleme mekanizması. Nakliyecileri ilgilendirecek boyutuyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz.

Oregon Finans modelini tanıtan Yılmaz, yatırım ve işletme sermayesi olarak ortaklara hizmet vereceklerini duyurdu. "Bu yılki en büyük projelerimizden biri. Hem yatırım hem de işletme sermayesi olarak ortaklarımıza hizmet vereceğimiz bir model geliyor." dedi.

Etkinliğin sonuçları ve voleybol turnuvası

Yılmaz’ın konuşmasının ardından, DFDS’nin sağladığı biletlerin çekilişi yapılarak kazanan ortaklara biletler takdim edildi. Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, çekilişle kazanan ortaklara bilet sağlayan DFDS yetkililerine, etkinliğe sundukları değerli katkılar ve iş birliği için teşekkürlerini iletti.

Etkinliğin bir diğer önemli anı ise renkli geçen Voleybol Turnuvası oldu. Mersin, Konya, Kayseri, Hatay ve Gaziantepli Oregon ortaklarından oluşan takımların karşılaştığı turnuvanın şampiyonu Mersin, ikincisi Gaziantep ve üçüncüsü ise Hatay oldu.

Etkinlik, şarkıcı Cihan Çobanoğlu’nun sahne almasıyla sona erdi.