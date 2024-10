Konya’dan Cumhuriyet'in 101’inci yılında birlik ve beraberlik mesajı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı kutlama mesajları yayımladı. Başkanlar, mesajlarında Cumhuriyet'in birlik, beraberlik ve bağımsızlık yolundaki önemini vurgularken, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkat çektiler.

“101’inci yılın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Bağımsızlığımızın sembolü, milli birlik ve beraberliğimiz teminatı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101’inci yılının gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz.

Tarihinde esarete asla boyun eğmeyen kahraman milletimiz; istiklal ve istikbali için yedi düvele karşı başlatmış olduğu şanlı mücadeleyi Cumhuriyet’le taçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün yeni bir ülke kurmamış; aynı zamanda kadim mirasımızı ilelebet yaşatmanın, güçlü ve müreffeh yarınlara yürümenin yolunu açmıştır. Bugün bizleri bu değerlerden mahrum bırakmak, ülkemizin tam bağımsızlığına gölge düşürmek isteyen şer odaklarına karşı; her zamankinden daha çok mücadele edeceğiz, daha çok çalışacağız.

Millet olarak, tarihimizden aldığımız ilhamla, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecek; müreffeh bir Türkiye’nin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Konya’mızı, ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda en önemli itici gücü haline getirmek için gayretimizi artıracağız. Cumhuriyetimizin 101’inci yılında Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz.

Tüm hemşehrilerimin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbî duygularla tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ecdadımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

“Cumhuriyet, yeniden var oluşun adıdır”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi, “Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz.

Cumhuriyet, Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Türk milleti, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur ve geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan, gurur verici atılımların ve başarıların sağlanması ve her türlü zorlu engelin aşılması mücadelesinde bizlere güç veren bir değerdir. Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü yaşadığımız bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bizler de kahraman ecdadımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize tüm kazanımlarıyla beraber sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele gönül gönüle geleceğe güvenle yürüyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman askerlerimiz, vatanları uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizin rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yüce milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”

“Cumhuriyet, özgürlük mücadelesinin en büyük eseridir”

Başkan Kavuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Cumhuriyetin, 101 yıldır bu topraklarda barış, kardeşlik ve bağımsızlık içinde yaşamanın teminatı olduğunu belirtti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseridir. Ecdadımızın fedakârlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz, 101 yıldır bu topraklarda barış, kardeşlik ve bağımsızlık içinde yaşamanın teminatı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetimiz, milletimizin ortak iradesiyle inşa edilmiş ve her türlü zorluğa rağmen bugünlere gelmiştir. Aziz Milletimiz, yaşanılan tüm badireleri birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı başarmış, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedefler etrafında kenetlenerek yola devam etmiştir. Bizler de yerel yönetim olarak, bu iradeyi daha da ileriye taşıyacak projeler ve hizmetlerle ilçemize katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

“29 Ekim, şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biridir”

29 Ekim’in ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşıdığını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında şunları söyledi:

“Ülke olarak Cumhuriyetimizin 101’nci yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamanın coşkusu içerisindeyiz. 29 Ekim bir doğuşun ve millet olarak verdiğimiz emsalsiz mücadelenin tüm dünyaya ilanıdır. 29 Ekim, ülkemizin köklü medeniyet anlayış ve yolculuğunu yeni bir safhaya taşımış, aynı zamanda birçok mazlum ve mağdur halklara umut kaynağı olmuştur. 26 Ağustos, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de yarın da millet olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yeni zaferlere, güçlü yarınlara ve aydınlık geleceğimize yürümeye devam edeceğiz.

Cumhuriyet'in ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, destansı bir bağımsızlık zaferi kazanan aziz milletimizin bize bıraktığı en büyük emanettir. Milletimizin, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin en açık ifadesi; milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizin en önemli kanıtıdır. Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakınız. Dolayısıyla tarihi mirasın sorumluluğunu hisseden, bugünü kavrayan ve geleceğe ışık tutacak ilme, irfana, vicdana ve mücadele ruhuna sahip nesillerin yetişmesini önemli görüyoruz. Bu necip millet, aynı ruh ve şuura sahip olduğunu defalarca göstermiş; millet iradesi dışındaki hiçbir beşeri güç karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya defalarca ilan etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Anadolu’ya ayak bastığımız günden bugüne kadar, ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.”