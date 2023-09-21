KOTO’dan sigortacılara özel ‘5’i Bir Yerde Projesi’

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 22. Meslek Komitesi, ‘5’i Bir Yerde’ isimli proje ile sigorta acentelerinin dijitalleşmesinin önünü açıyor. Acenteler için özel olarak hazırlanan yazılım, Sigortacılık Kanunu’nda da yasal olan 5 acentenin bir araya gelerek, Kocaeli sınırları içinde iş paylaşabilmesine dijital olanak sunuyor. Projenin geldiği son durumu görüşmek ve pilot gruplar oluşturmak amacıyla Kocaeli Ticaret Odası’nda toplantı gerçekleştirildi.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un, Komite Başkan Yardımcısı Abdulkadir Tiryaki, KOTO Meclis Üyeleri Önder Dükmen ve Mustafa Büyükbudak ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği (KOSAD) Başkanı Bülent Yılmaz, sigorta acentelerinin temsilcileri Sevinç İmrel, Fatma Söğüt, Fuat Ergün, Halil İbrahim Ehlil, Aydan Çetinkaya, Bülent Ulutuna, Hakan İşyar, Mümine İşyar, Hasan Yılmaz, Ercan Yavuz, Selçuk Türkmen, Tolga Belkıs, Yakup Çavuşoğlu, Elif Tok Ceyhan, Erman Kozluca, Şaban Yılmaz, İlker Kanpara ve Hamdullah Meşe katıldı.

“Sözleşmesi olmayan sigorta şirketlerinin tarifelerini de görebilecek hatta poliçe kesebilecekler”

Sigortacılık Kanunu gereği, 5 acente il sınırları içerisinde birbiri ile işbirliği yapabiliyor diyen Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “KOTO 22. Meslek Komitesi olarak bu hakkımızı hem dijital ortama taşımak hem de acenteler olarak ilişkilerimizi güçlendirmek adına 5’i Bir Yerde Projesi hayata geçirdik. Acentelerimiz 5’li gruplar halinde işbirliği yaparak yazılıma kaydolacaklar. Bu sayede, sözleşmesi olmayan sigorta şirketlerinin tarifelerini de görebilecek hatta yetki dahilinde poliçe kesebilecekler. Bu proje işlerimizi hızlandıracağı gibi, sigorta acentelerinin portföyünün de il dışına çıkmamasını sağlayacak. Sektörün geleceği adına bu projeyi çok önemsiyoruz. Kocaeli’den başlayarak tüm Türkiye’de uygulanmasını öneriyoruz. Bu konuda ilgili üst kurumlarla bilgi paylaşımı yapmaya hazırız” dedi.