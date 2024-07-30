KSO Başkanı Büyükeğen, sanayinin devlerini tebrik etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, listede 17 firma ile yer alan Konya’nın üretim, ihracat ve istihdam ile Türk sanayisinin öncü şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Konya’nın özel sektör yatırımları ile büyüyen güçlü bir sanayi şehri haline geldiğini söyleyen Başkan Büyükeğen, “Konyalı sanayicilerimiz, tüm zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracata devam ediyor. Sanayicilerimizin bu başarısı, ülkemizin sanayi devlerinin yer aldığı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine de yansımış durumda. Listede bu yıl 17 firmamız yer aldı” dedi.

İlk 1000’de 25 firma

Başkan Büyükeğen, Konya'nın sanayi alanındaki başarısının altını çizerek “İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan 8 firmamız ile birlikte Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya’dan toplam 25 firmamız yer almayı başardı. Her iki listede de yer alarak şehrimize bu gururu yaşatan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda da daha fazla firmamızın bu listede yer alacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmalar:

Konya Şeker, AYD Otomotiv, Eti Alüminyum, TÜMOSAN Motor, Panagro Tarım, Daxler Enerji, Enka Süt, Ova Un.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmalar:

RTM Tarım, Safa Tarım, Yıldız Pul, Konya Çimento, Meysüt Gıda, Hekimoğlu Un, Al-San Gıda, Gitaş Gıda, Konya Kağıt, Büyük Hekimoğulları Gıda, Akova Süt, isminin açıklanmasını istemiyor, İzi Süt, Besa Yemcilik, Sezarsan, Balcılar Yem, Memak.