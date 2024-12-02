KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kasım ayında ihracatımız 22 milyar 291 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımızda yüzde 3.1’lik bir daralma olduğunu görüyoruz. Suudi Arabistan, Mısır gibi pazarlarımızda tekrar ihracat artışları olduğu dönemde Avrupa’daki yavaşlamanın yansımasını görüyoruz. En büyük ticaret partnerimiz Almanya ile ihracatımızda yüzde 3.8’lik gerileme var. En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden ABD ile yüzde 12.6’lık, İngiltere ile yüzde 16.5’luk ve İtalya ile yüzde 13.1’lik artışları da olumlu değerlendiriyoruz. Hedeflerimiz açısından, başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla aylık bazda 25-26 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ediyoruz” dedi.

“Tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılmalı”

Kasım ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Kasım ayında ithalat 29 milyar 654 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.4’lük artış var. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 15.5’lik gerileme, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 3.4’lük artış, tüketim malları ithalatında ise yüzde 15.6’lık artış olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik kalemlerde artış olmasını olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.