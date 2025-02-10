KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve işgücü verilerini değerlendirdi

KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, sanayi üretiminin aralıkta yıllık yüzde 7, aylık yüzde 5 arttığını belirterek, savunma sanayiindeki ihracat artışlarının üretim artışlarını desteklediğini söyledi. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksinin aralıkta yıllık bazda yüzde 7, aylık bazda yüzde 5 artmasını olumlu değerlendiriyoruz. Alt kalemlerden, yüksek teknolojili ürünlerdeki aylık yüzde 51.6, yıllık yüzde 43.5’luk artış dikkat çekiyor. Bunun yanında sektörlerin yıllık artışlarına baktığımızda, en yüksek artışların yüzde 11.4 ile elektrik gaz buhar ve enerjide, yüzde 20 ile sermaye mallarında olduğunu görüyoruz. Katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyüme açısından bu kalemlerdeki artışları önemsiyoruz” dedi.

Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 8.5

TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 8.5 olarak açıklandı. Kasım ayına göre 0.1 puan, bir önceki yılın aralık ayına göre 0.3 puan geriledi"dedi.

Çalışabilir nüfus 36 bin kişi arttı

Zeytinoğlu “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, kasımdan aralığa çalışabilir nüfus 36 bin kişi artarken, işgücü 94 bin kişi azaldı. İstihdam edilenler ise 54 bin kişi geriledi. Asıl izlenmesi gereken toplam çalışan sayısının ise aralık itibariyle 32 milyon 718 bin kişi olduğunu görüyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz, nüfusumuza oranla çalışan sayısının daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.