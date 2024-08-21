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KÜAD’dan Hatay’daki tarım sektörüne destek projesi

2023 yılında yaşanan büyük depremin ardından, afet yaşanan illerde iyileşme süreci devam ediyor. En ağır etkiyi alan Hatay’da deprem sonrası birçok çiftçi, topraklarının zarar görmesi, sulama altyapısının bozulması ve üretim araçlarının kaybı gibi büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı. KÜAD (Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği), toplumsal dayanışma ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarında önemli bir adım atarak "Buğday Yaşamı Destekleme Derneği" ile iş birliğinde, Hatay’daki tarım sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla ortak bir projeyi hayata geçirdi.

Haber Merkezi
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KÜAD’dan Hatay’daki tarım sektörüne destek projesi
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2024 yaz tarım sezonunda Hatay’daki çiftçiler tarafından üretilen ürünlerden KÜAD tarafından satın alındığı projede, çiftçilerin ürettiği ve kozmetik üretiminde kullanılabilecek ürünler ile birlikte gıda ürünleri de satın alındı.

Bu işbirliği ile aynı zamanda tarımsal ürünler üreten üreticiler ile kozmetik üreticileri arasında bir iletişim oluşturularak olası işbirliklerinin önü de açılmış oldu.

Amaç tarımsal üretimi canlandırmak, çiftçiyi desteklemek

Ülkemiz topraklarında yetişen bitkiler kozmetik üretiminde oldukça önemli bir yere sahip. Çiftçilerimizin ürettiği ürünleri kullanarak organik kozmetik üretiminin önemini vurgulayan KÜAD, bu çalışmayı Hatay’daki çiftçilere destek olmak amacıyla genişletti. Buğday Yaşamı Destekleme Derneği'nin "iyileştirici tarım" anlayışıyla yürütülen projede, tarımsal üretimin canlandırılması ve yerel halkın ekonomik olarak desteklenmesini hedefleyen KÜAD, Hatay'daki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine de katkıda bulunuyor. Hatay’daki çiftçilerce üretim yapılan ürünlerden KÜAD yönetimi tarafından satın alınarak üyelere ve çözüm ortaklarına gönderildi. Böylelikle hem depremzede çiftçilere ekonomik anlamda destek sağlandı hem de onların üretim kapasitelerini yeniden kazanmalarına olanak sunuldu.

İş birliği içinde yürütülen proje sayesinde, afet sonrası yaşanan zorlukların aşılmasına ve toplumun yeniden inşasına katkı sağlanırken, toplumsal dayanışma farkındalığı da yaratılmış oldu.

Üyelere ve çözüm ortaklarına yapılan gönderimlerde KÜAD Yönetim Kurulu imzalı özel bir not da eklenerek herkese; depremin yaralarının sarılması ve iyileşme sürecinin tamamlanması için destek çağrısında bulunuldu

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