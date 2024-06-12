Kültür Yolu Festivali, birliğimizin güçlenmesine katkı sağladı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği, düzenlediği basın toplantısında bu yıl ilki gerçekleştirilen Şanlıurfa Kültür yolu Festivali’ni değerlendirdi. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Canbek, Şanlıurfa’nın kültürel mirasını ve turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Söz konusu festivalin hem kent yaşamına hem de turizm sektörüne önemli katkı sağladığını belirten Ali Canbek, “Deprem ve sel gibi moral bozucu, sosyal hayatımızı ve ekonomimizi etkileyen 2 büyük afet yaşadık. Sosyal ve ekonomik açıdan yeni yeni normale döndüğümüz bu günlerde bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bu festival, şehrimizin sadece kültürel zenginliğini ortaya koymakla kalmayıp, aynı zamanda toplumumuzun bir araya gelmesine, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olup herkese büyük bir moral aşıladı. Şanlıurfa’mızın güzelliklerini tüm dünyaya duyurmak için bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz” dedi.

“Festivaller tarihi birikimimizi geleceğe aktarmamızı sağlıyor”

Bir şehrin kalkınması ve gelişmesinin ancak dışarıya ne kadar açık olduğuyla ilgili olduğunu ifade eden Ali Canbek, “Kentimiz binlerce yıllık tarihi, zengin kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle medeniyetlerin beşiği olmuştur. Göbeklitepe’den Balıklıgöl’e bu topraklar insanlık tarihinin en değerli miraslarını barındırıyor. 1 hafta boyunca 300’ü aşkın etkinlikle düzenlenen bu festival, sadece bu değerleri yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda onları gelecek nesillere aktarma görevini de üstleniyor. Ardında büyük bir ekip çalışması olan bu başarılı organizasyonları turizmciler olarak içtenlikle desteklediğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

“Yeni festivaller için girişimlerimiz devam edecek”

Yeni festivallerin Urfa’ya kazandırılması için girişimlerini aralıksız sürdüreceklerini kaydeden Ali Canbek, “Festivali düzenleyen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a ve bakanlığımıza, Şanlıurfa Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, organizasyonu büyük bir özveriyle yürüten İl Kültür Turizm Müdürümüz Aydın Aslan ve ekibine, festivali destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara turizm paydaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Kültür Yolu Festivalimizin daha da geliştirilmesi ve yerel koordinasyonun artırılması noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin her bir ferdinin bu tür festivalleri daha fazla benimsemesini ve gelecek yılarda da bu coşkunun ve birliğin devam etmesini temenni eder şükranlarımızı sunarız.”