KSO’da, Teknoloji Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Mesleki Eğitim Komisyonu organizasyonunda, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tekyaz firması işbirliği ile ‘Sürdürülebilir Teknoloji’ temalı ‘Meslek Liseleri Tasarlıyor, Solidworks Bulut ile Sürdürülebilir Teknoloji Tasarımı Yarışması’ gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen ödül törenine; KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Birol Bozkurt, Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı Filiz Özoğul Şahinoğlu, Tekyaz Teknolojik Yazılımlar A.Ş Genel Müdürü İlker Uludağ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Doğu Marmara ABİGEM Genel Müdürü Şenay Yıldız, eğitimciler, öğrenciler ve projelere destek veren çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

“İşgücüne katılım ve çalışan sayılarımızın olması gereken seviyenin altında”

Ödül töreninde konuşan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şu sözlere yer verdi: “Ülkemizde işsizlik sorunu olmasına rağmen birçok işletmemiz işçi bulamamaktan yakınıyor. Özellikle nitelikli ara eleman bulmak ve işsizlik büyük sorun olarak karşımızda duruyor. Aylık bazda işsizlik oranlarımız olumlu bir görünüm sergilese de işgücüne katılım ve çalışan sayılarımızın olması gereken seviyenin altında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Buna göre, toplam istihdam sayımız sadece 32 milyon 618 bin kişi. Oysa bizimle benzer nüfusa sahip Almanya’da çalışan sayısı 46 milyon seviyelerinde. Bu veri bizim için önemli. Çünkü nüfusumuza oranla ülkemizde çalışan sayısının daha yüksek seviyelere ulaşması şart” dedi.

Sorunun çözümü için TOBB ve Oda olarak birçok proje geliştiriyoruz diyen Zeytinoğlu, “Bu proje ve çalışmalarda amacımız mesleki eğitimi desteklemek ve üyemiz sanayi kuruluşlarının nitelikli istihdama daha kolay ulaşmasını sağlamaktır. Bu projeler kısaca; İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Adem Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği çalışmalarımız TOBB MEYBEM işbirliği ile mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetleri çalışmalarımız ve devlet destekli projelerimiz devam ediyor. Son olarak; ilimizde, tasarım kültürünü özendirecek, yenilikçi fikirleri destekleyecek, Eğitim - Sanayi iş birliğine katkı sağlayacak olan bu yarışmada; emeği geçen Odamız Mesleki Eğitim Komisyonuna, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Tekyaz firmasına teşekkür ederiz. Ödül alan öğrencilerimizi de tebrik ediyor, başarılarının devamı diliyorum” ifadesini kullandı.

“Hayata hazırlanırken öğrencilerimize bir basamak sunduk”

Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı Filiz Özoğul Şahinoğlu ise şunları konuştu: “Bugün bizleri bir araya getiren Tasarım yarışmamızın en önemli amacı, mesleklerine ve daha da önemlisi hayata hazırlanırken sevgili öğrencilerimize bir basamak sunmuş olmamızdır. Meslek lisesi öğrencilerimizin; sanayide aranılan özelliklere sahip olarak mezun olabilmeleri, öğrencilerimizin kendi alanlarıyla erken tanışma fırsatını yakalayabilmeleri ve kendi alanlarında istihdam edilebilmeleri için KSO, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Tekyaz Teknolojik Yazılımlar firmasının katkılarıyla hayata geçirdiğimiz sanayi-okul iş birliklerimizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İlkini geçen yıl düzenlediğimiz; Doğal Afetler temalı Tasarım yarışmasına, ilimizdeki meslek liselerinden 24 Okul, 72 ekip ve 190 öğrenci ile yarışmaya müracaat ederek yeteneklerini ve bilgilerini sergilemişlerdi. Bu yılki yarışmamıza ise, ilimizdeki meslek liselerinden, 17 okul, 63 ekip ve 173 öğrenci müracaat etti” dedi.

‘Sürdürülebilir Teknoloji’ temalı yarışmaya Kocaeli’deki meslek liselerinden 17 okuldan 63 ekip ve 173 öğrenci müracaat ederek yeteneklerini ve bilgilerini sergiledi. ‘Meslek Liseleri Tasarlıyor, Solidworks Bulut ile Sürdürülebilir Teknoloji Tasarımı Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere Sürdürülebilirlik Tasarımı Ödülü, Özgün Tasarım Ödülü, En İyi Sunum Ödülü, Jüri Özel Ödülü olmak üzere 4 kategoride toplam 129 bin TL ödül verildi.

4 kategoride ödüller verildi

Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan ekip ‘Çıta-53’ tasarımı ile ‘Gezegen Koruyucuları’ ekibi oldu. Takım Danışman Öğretmeni Fatih Feriz, Takım Üyeleri: Yunus Emre Erdoğan, Doğukan Malatyalı, Umut Menekşe’ye ödülü KSO Mesleki Eğitim Komisyonu Başkanı Filiz Özoğul Şahinoğlu takdim etti.

En İyi Sunum Ödülü, Otonom Hasat Makinası tasarımı ile Enka Design ekibinin oldu. Takım Danışman Öğretmeni: Sebahattin Sarıgül, Takım Üyeleri: Elif Dilruba Dursun, Kerem Gürkan ve Kaan Savaş’a ödülü TEKYAZ Teknolojik Yazılımlar A.Ş. Genel Müdürü İlker Uludağ takdim etti.

Özgün Tasarım Ödülü İnovatif İlaç Kutusu tasarımı ile TECHYAZ ekibinin oldu. Sahneye davet edilen Takım Danışman Öğretmeni: Servet Temel, Takım Üyeleri: Zeynep Ceyda Yılmaz, Görkem Şişman ve Melih Irgın’a ödülü Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu takdim etti.

Sürdürülebilirlik Tasarımı Ödülü, Zeytin Toplama Makinesi tasarımı ile ENKAİZM ekibinin oldu. Takım Danışman Öğretmeni: Akın Gezgin, Takım Üyeleri: Ezgi Özmeral, Memet Emre Karagöz, Tarık Ceylan’a ödülü KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan takdim etti.