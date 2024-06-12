Kuru meyve sektöründe ihracat şampiyonları Ege’den

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin ilk ihracatçı sektörü konumundaki kuru meyve sektörü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk 1000 ihracatçı listesine 11 firmayla giriş yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin derlediği bilgilere göre listede yer alan 11 firmanın 10 tanesi Egeli kuru meyve ihracatçılarından oluştu.

Kuru meyve sektöründe son olarak 2019’da sektörünün ilk sırasında yer alan Özgür Tarım Ürünleri, 3 yıllık aranın ardından ihracat şampiyonu olmayı başardı. Firma, 2022’ye göre ihracatını yüzde 23’lük artışla 77 milyon dolardan 94,6 milyon dolara çıkarırken, listede 102 basamak atlayarak 299. sıraya çıktı. Listede Ege dışındaki tek kuru meyve ihracatçı olan Aydın Kuruyemiş genel sıralamada 214. iken, sektörler sıralamada ikinci oldu. Sektörün üçüncüsü Osman Akça Tarım Ürünleri, 416. sıradan listeye girdi. TİM’in ilk 1.000 ihracatı listesine giren diğer kuru meyve ihracatçıları sırasıyla Pagysa Pamuk Gıda, K.F.C. Gıda, Işık Tarım, Kırlıoğlu Gıda, Suer Gıda, Pagmat Gıda, Anatolia Tarım olurken, kuru meyve sektöründe 11. sırada yer alan firma adının açıklanmasını istemedi.

Ege’de başladı, Ege’nin liderliğinde sürüyor

Türkiye’nin yüzlerce yıldır kuru incir, kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzüm ihraç ettiğine değinen Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru meyve ihracatında Ege Bölgesi’nin liderliğinin günümüzde de devam ettiğini dile getirdi.

2024 yılının Ocak – Mayıs döneminde kuru meyve sektörünün ihracat performansının yüzde 21’lik artışla 611,6 milyon dolardan 741,5 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Işık, “Son 1 yıllık dönemde ihracatımız ise yüzde 12,4’lük gelişimle 1 milyar 546 milyon dolardan 1 milyar 738 milyon dolara ilerledi. Yıl başında ortaya koyduğumuz 1,8 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak geçen 1 yıllık dönemde ihracatımız yüzde 19’luk artışla 877 milyon dolardan 1 milyar 40 milyon dolara ulaştı” dedi.

Birlik olarak geçen yıl Türkiye’nin kuru meyve ihracatından yüzde 60 pay aldıklarını vurgulayan Işık, “2024 yılında TİM ilk 1000 listesinde daha fazla firmamızla yer almak için üreticilerimizle, tüccarlarımızla, ihracatçılarımızla, araştırma enstitülerimizle, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı teşkilatlarımızla, üniversitelerimizle ortak bir çaba içerisindeyiz. URGE ve TURQUALITY Projelerimizle, fuarlara katılarak etkin bir pazarlama yürütüyoruz. 2025 yılında da ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.