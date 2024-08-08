Kuru kayısıda yeni sezon hedefi 100 bin ton ihracat

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru kayısıda 2023/24 sezonu 66 bin 832 ton karşılığında 399 milyon dolarlık olarak gerçekleştirildi. 2024/25 sezonuna sarı kayısıda ‘altın yıl’ hedefiyle girdiklerini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, 107 bin ton olarak öngörülen rekolte ve 20 bin ton stokla sezona girdiklerini, önümüzdeki sezon 100 bin ton ihracat yaparak ihraç pazarlarını çeşitlendirmeyi, dünya tüketicilerine daha fazla kuru kayısı ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu sezon hava koşullarının kuru kayısı üretimini artırdığını aktaran Işık, “Kuru kayısıda pazarları artıracak hamlelerimiz olacak. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi uzak pazarlarına yoğunlaşacağız. Kuru kayısıyı daha çok tüketiciye ulaştıracağımız bir sezon bizi bekliyor. 100 bin ton bandında ihracat yaptığımız sezonlar var. Aynı başarıyı bu sezonda tekrarlamak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Değer bazında azalma yüzde 8’le sınırlı kaldı

Kuru kayısı ihracatı 2022/23 sezonunda miktar bazında 80 bin 388 ton olurken, döviz karşılığı 434 milyon 272 bin dolar olmuştu. 2022/23 sezonunda kuru kayısının ortalama ihraç fiyatı ton başına 5 bin 402 dolar iken, 2023/24 sezonunda yüzde 10,5’lik artışla 5 bin 967 dolara yükseldi. Bu artış sayesinde kuru kayısı ihracatı miktar bazında yüzde 17 düşerken, döviz getirisindeki azalma yüzde 8 ile sınırlı kaldı.

ABD, kuru kayısı talebiyle zirvede

ABD, 63,6 milyon dolarlık kuru kayısı talebiyle zirvede yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri’nin ABD’de sürdürdüğü Turkish Tastes isimli turqualıty projesi, kuru kayısının ABD pazarındaki ihracatını artırdı. Kuru kayısı ihracatında ikinci sırada 33,7 milyon dolarlık taleple Fransa yer alırken, üçüncü sırada 29,8 milyon dolarlık ihracatla Almanya yer aldı.

“Kirazda hedefimizi 300 milyon dolara yükselttik”

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda 2024 yılı ocak-temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “2023’te 215 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirdik. 2024’te ocak-temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Kiraz üretiminde 725 bin tonluk rekolteyle dünya lideriyiz. Ülkemizi ABD, Şili ve Özbekistan takip ediyor. 55 ülkeye kiraz ihracatımız var. Kirazda en büyük alıcı Avrupa ülkeleri. Bu sene kiraz rekoltesi ve kalitesindeki pozitif ilerlemenin etkisiyle ihracat hedefimizi 250 milyon dolardan 300 milyon dolara yükselttik” diye konuştu.