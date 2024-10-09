Lezzet Festivali ile Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı eş zamanlı yapılacak

Eray ŞEN / ADANA

Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılacak Dünyanın En Büyük Üçüncü Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı’nın basın toplantısı Tesbihçiler Çarşısı’nda yapıldı. Toplantıya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Adana Tesbihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Üyesi Nasır Fidan ve sektör temsilcileri katıldı.

Vali Köşger, yaptığı konuşmada Adana’nın bir festivaller ve fuarlar şehri olduğunu belirterek, “Bu yıl bir festival ve bir fuarın ikisini birden 17-18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriyoruz. Hem Adana lezzet festivali hem de Adana Tesbih Fuarı var” dedi. Tesbih konusunda belki daha ileride olan şehirler olduğunu ifade eden Vali Köşger, “Ama Adana yaptığı işe kendi damgasını vuruyor, gönlünü, ruhunu, kendi esprisini katıyor. İnovatif bir yaklaşım sergiliyor. Tesbih fuarı da ilk defa Adana’da yapılmaya başladı. Bu da Adanalı tesbih sanatkarlarının ve esnafının bu işe kattığı bir yenilik, bir inovasyon, yeni bir dokunuş. Fuar, giderek dünya çapında bir fuara dönüşüyor. Çok sayıda yabancı misafir geleceğini biliyorum” diye konuştu.

“Bölgesel lezzet destinasyonu planlanmalı”

Vali Köşger, eş zamanlı olarak yapılacak Lezzet Festivali’nin de Türkiye hudutlarını aşan bir festivale dönüştüğüne dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Adana’nın lezzet konusundaki şöhreti herkesin malumu. Adana’nın bu noktada müthiş bir cazibesi, herkesten farklı bir konumu var. Bunu sadece Adana için değil, bölge için bir planlamayla, yeni bir destinasyon, havza planlamasıyla Adana, Maraş, Antep, Hatay, Urfa, Mersin ekseninde yeni bir lezzet destinasyonu haline getirerek, ülke için de çok daha üst bir konuma taşımak gerektiğini değerlendiriyorum. Adana Lezzet Festivali bu sene çok daha üst klasmanda, daha güzel katılımlara tanınırlığı, bilinirliği artacak ve standartları yükselmiş bir festival olarak gerçekleşecek.”

Kökleriyle Adana

Bu yıl 8’incisi düzenlenen Adana Lezzet Festivali kent kültürünün güçlü bir parçası olması dikkate alınarak ‘Kökleriyle Adana’ konseptli içerikle hazırlandı.