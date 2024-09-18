'Liderlik, sadece yönetimi değil değişimi öngörmeyi de gerektiriyor'

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Panelde, çağın gereklerine uygun liderlik anlayışları ve iş dünyasında liderliğin yeni yönleri ele alındı. Panelistler, değişen iş dünyasında liderlik kavramının dönüşümünü değerlendirirken, özellikle sürdürülebilir liderlik, dijitalleşme ve yapay zekanın iş dünyasındaki etkilerine vurgu yaptılar. Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Aytül Ayşe Cengiz, liderliğin artık sadece bilgi ve yönetim becerileriyle sınırlı olmadığını belirterek, liderin başkalarının içsel potansiyelini harekete geçiren kişi olması gerektiğine dikkat çekti.

"Sürdürülebilir liderlik ve çeviklik şart"

HAİER Türkiye Üretim Operasyonları Direktörü Mümtaz Kemal Çayırlı, konuşmasında iş dünyasında çevikliğin ve sürdürülebilir liderliğin önemine değindi. Çayırlı, “Şirketlerin değişen iş dünyasına uyum sağlayabilmeleri için çevik olmaları ve hızlı kararlar alabilmeleri gerekiyor. Bu sayede beklenmedik durumlara daha hızlı adapte olabilir ve rekabette öne geçebilirler” dedi. HAİER'in her yedi yılda bir yeni strateji belirleyerek çalışanlarını bu sürece dahil ettiğini vurgulayan Çayırlı, bu yaklaşımın sürdürülebilir liderlik için kritik bir rol oynadığını belirtti. Çayırlı, "Çalışan odaklı yönetim ve sürdürülebilir liderlik, hem şirketlerin hem de çalışanların uzun vadeli başarısına katkı sağlıyor. Bu da şirketlerin rekabet gücünü artırıyor" ifadelerini kullandı.

"Liderlik, değişimi öngörebilmekle ilgili"

ETİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanvekili Hakan Polatoğlu ise liderliğin artık yalnızca yönetim değil, aynı zamanda vizyon sahibi olma, değişimi öngörme ve insanları motive etme gibi çok yönlü becerileri gerektirdiğini vurguladı. Polatoğlu, dijitalleşme, yapay zeka ve iklim krizi gibi küresel megatrendlerin iş dünyasını dönüştürdüğünü ifade ederek, “Yeni dönemde liderlik, sadece bilgiye sahip olmak değil, bilgiyi işleyebilmek, farklı alanları bir araya getirebilmek ve değişime uyum sağlama yeteneklerini gerektiriyor” dedi. Liderlerin değişen dünyada başarılı olabilmeleri için yalnızca teknik bilgiye değil, aynı zamanda stratejik öngörüye de sahip olmaları gerektiğine dikkat çeken Polatoğlu, bu bağlamda liderlerin iş dünyasında sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirebilmelerinin önemine işaret etti.