MARSİFED’in yeni başkanı Osman Akın oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BUSİAD Evi’nde düzenlenen MARSİFED 8. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ramazan kaya, görevini Osman Akın’a devretti. Ali İhsan Yeşilova’nın divan başkanlığını yaptığı, tek listeyle gidilen seçimde Akın, oybirliğiyle MARSİFED’in yeni başkanı oldu. 11 dernekten oluşan MARSİFED’in kadın üye sayısının bu dönem yüzde 30’a ulaştığını belirten Osman Akın, yeni dönemde MARSİFED’i daha kurumsal, etkin ve dijital hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Akın, “Sivil toplum kurumlarında artık yeni bir pencere açılması gerektiğini düşünüyorum. İki prensip üzerine odaklanacağız. İşbirliği ekosistemi ve kaynakların ortak kullanımı. Önce MARSİFED içindeki derneklerde başlatacağımız işbirliği ekosistemini TÜRKONFED bünyesinde de artıracağız. Dijital bir network ortamını oluşturmak için de büyük bir çaba harcıyoruz. Yönetim kurullarında katkı paylarıyla STK ayakta durmaya çalışıyor. Yeni projelerle MARSİFED'in bütçesini yukarı çekmeye çalışacağız. Paranın olmadığı yerde faaliyet olmuyor. 11 derneğin kaynaklarını ortak kullanmayı hedefliyoruz. Kültürel ve sosyal tarafta da etkin olacağız. Ayrıca Genç MARSİFED’i kurarak gençleri yönetim kurulu toplantılarına dahil edeceğiz” dedi.

Osman Akın’ın 2024-2027 MARSİFED Yönetim Kurulu listesinde Oya Eroğlu, Murat Kaya, Kenan Işık, Gürsel Durmuş, İdris Doğrul, Lale Yıldız, Faruk Korun, Şeyda Şençayır, Tolga Papatya, İsmail Sülek, Erdinç Acar, Ulaş Entok, Meral Altuntaş, Mustafa Ekici, Sezai Sezer, Hüseyin Zümbülova, Fatih Aksoy, Duygu Yalnızoğlu, Abdurrahman Obut, Zuhal Aslı Saka ile Batuhan Eldem yer aldı.