MEP, Mersin’in sorunlarını Ankara’ya taşıyacak

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin Ekonomi Platformu (MEP) şehrin tüm bileşenlerini bir hedefte buluşturmayı amaçlıyor. Sorunların çözümü ve projelerin biran önce hayata geçirilmesi noktasında kurum ve derneklerce bireysel yürütülecek çalışmaların etkisiz kalacağı düşüncesiyle birliktelik vurgusu yapan MEP üyeleri istişare toplantısında buluştu.

Önümüzdeki günlerde Ankara’da bakanlık yetkilileriyle bir araya geleceklerini belirten MEP Dönem Başkanı Servet Özkaya, kentteki önceliklerin belirlenmesinin hızlı sonuca ulaşmadaki önemine dikkat çekti. Mersin’in büyüme oran ve hızına paralel geliştirilecek projelerin getireceği kazanımlara işaret eden Servet Özkaya, “Bunları bir kurumumuzun tek başına takip etmesi pek mümkün değil. Tüm STK’ların gücünü MEP etrafında buluşturup taleplerimizi tek ağızdan ve sürekli şekilde dile getirmemiz halinde olumlu karşılıklar alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Toplantıda kentin önceliklerine ilişkin fikirlerini dile getiren STK başkanları; yeni sanayi parsellerinin belirlenmesi, Schengen vizesi alımında iş dünyasına kolaylık sağlanması, Serbest Ticaret Anlaşmalarına katkı sunulması, karayolu altyapısı ve ulaşım ağlarının düzenlenmesi, Ana Konteyner Limanı inşasının biran önce başlaması gibi konular üzerinde yoğunlaştı.