Mersin’e 175 milyar TL'lik kamu yatırımı yapılıyor

MERSİN / EKONOMİ

Kamu yatırımlarını değerlendirerek, projelerin etkin şekilde hayata geçmesini sağlamak amacıyla kurumlar arası koordinasyonu sağlamak için yılda 4 kez düzenlenen il koordinasyon kurulu toplantısının 3’üncü oturumu gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte yürütülen 537 projede toplam yatırım bedelinin 175 milyar 51 milyon TL olduğunu, 2024 yılı harcamasının ise kayıtlara 9 milyar 453 milyon TL olarak geçtiğini açıkladı. Söz konusu projelerin 135’inin tarım, 102’sinin eğitim, 58’inin ulaştırma-haberleşme, 30’unun turizm, 24’ünün enerji, 16’sının sağlık, 9’unun imalat, 1’inin ise konut sektörüne yönelik olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, 162 projenin de diğer kamu hizmetlerini kapsadığını söyledi.

Uygulamaya yakın takip

Programdaki projelerden 69’unun tamamlandığın bilgisini veren Vali Pehlivan, “338 projemizin yapımı devam ediyor. İhale aşamasında 70, tasfiye edilmiş 3, hazırlık aşamasında 57 projemiz bulunuyor. İlimize sağlamış oldukları desteklerden dolayı devletimizin kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi konusunda etkin, verimli ve rasyonel bir anlayışla çalışmak, temel prensibimiz ve temel yaklaşımımızdır. Yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek, projelerin hızlı şekilde hayata geçmesini sağlamak amacıyla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.