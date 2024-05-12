Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı için geri sayım başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayiciler ile sanayi işletmelerinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını bir araya getirmeyi hedefleyen ve Türkiye'nin meslek eğitim odaklı ilk ‘Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın 15-16 Mayıs tarihlerinde Konya’da gerçekleştirileceğini hatırlatarak, tüm sanayicileri, meslek lisesi öğrencilerini ve mezunlarını fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’ 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek fuarda, Konyalı sanayiciler ile meslek lisesi öğrencileri ve mezunları bir araya gelecek. Fuarda hem iş hem de staj fırsatları sunulacak.

Sanayicilerle, meslek liseleri arasında istihdam köprüsü olacak

Fuar hakkında bilgiler veren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, bu fuarın, Konya sanayisinin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve meslek lisesi mezunlarını iş gücü piyasasına kazandırmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın, Konya’da başlatılan Mesleki Eğitim Seferberliği kapsamında düzenlendiğini belirten Başkan Büyükeğen, “Konya sanayimizin en öncelikli sorunlarından biri insan kaynağı. Sanayi işletmelerimiz istihdam edecek insan kaynağı bulmakta büyük zorluklar çekiyor. Bu sorunun en köklü çözümü de meslek liselerine olan ilgiyi artırmak ve buradan mezun olan öğrencilerimizin istihdamı ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda, Konya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Konya Sanayi Odamız ve Konya Organize Sanayi Bölgemiz tarafından şehrimizde bir Mesleki Eğitim Seferberliği başlattık. Bu kapsamda da, Türkiye’nin mesleki eğitim odaklı ilk Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nı düzenliyoruz. “Burada İŞ Var, Burada İSTİHDAM Var” mottosu ile gerçekleştireceğimiz fuarımız hem Konya sanayimizin insan kaynağı açığının kapatılmasına büyük katkı sunacak, hem de meslek lisesi öğrencilerimizin ve mezunlarının iş bulmalarına olanak sağlayacak” dedi.

Konyalı sanayiciler ile meslek lisesi öğrencilerini ve mezunlarını 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’na katılmaya davet eden Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: “Sanayicilerimizle, meslek liselerimiz arasında istihdam köprüsü olacak bu fuarda sanayicilerimiz stantlı katılım sağlayacak. Meslek liselerinden gelen öğrencilerimiz ve mezunlar da CV’leri ile katılarak, firmalarımız ile birebir görüşme fırsatı elde edecekler. Fuarda stant açmak isteyen sanayicilerimiz, geleceksende.org.tr internet sitemiz üzerinden başvuru yapabilirler.”