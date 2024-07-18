MİKAD, fabrikalarıyla kadının iş dünyasındaki görünürlüğünü yükseltecek

MEHMET NABİ BATUK / MARDİN

Mardin’de sanayici iş kadınları, ortak değer yaratmak, temel maliyetlerde ortaklaşmak, dez avantajlı gruplara yönelik projeler geliştirmek üzere Mardin İş Kadınları Derneği’ni (MİKAD) kurdu. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ruken Turan’ın üstlendiği dernekte Başkan Yardımcılığına Aynur Sultan, Şükran Aksin, Saymanlığa Kübra Aslan, Genel Sekreterliğe Esin Karakaş, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Özlem Dündar ile İrem Duyan seçildi. Dernekte üye sayısı 20’ye ulaşırken, önümüzdeki süreçte Kızıltepe’de üretim yapan kadın sanayicilerin de derneğe entegrasyonu hedefleniyor.

MİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ruken Turan, en önemli hedeflerinin dernek bünyesinde fabrikalar kurmak olduğunu kaydetti. İlk etapta Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalara ve HO-RE-CA sektörüne yönelik olarak catering fabrikası kurmayı hedeflediklerini ifade eden Ruken Turan, yatırımları için kadınlar arasında konsorsiyum oluşturarak 5 milyon TL bütçe oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. catering fabrikaları için ayrıca Avrupa Birliği’nin fonlarına başvuracaklarını belirten Turan “Derneğimiz bünyesinde endüstriyel üretim üzerine projeler geliştiriyoruz. Catering fabrikamızda süreç hızlı ilerliyor. Fabrikamızı kuracağımız alanı belirledik. Ekibimizi de hazırladık. Geriye sadece üretim altyapısını oluşturmak kaldı. Bu alanda Mardin OSB’deki firmaların da görüşlerini alıyoruz. Doğru bir üretim altyapısı ve menüler oluşturmak adına saha araştırmalarımız devam ediyor. Kentimizde Catering alanında profesyonel çalışan bir yok. Şehrimizin bu açığını kadınların eliyle kapatmak istiyoruz. Aynı zamanda yüksek üretim kapasitemiz ile Ho-Re-Ca sektörünün de elini güçlendireceğiz. Konvansiyonel yemek çeşitlerinin yanı sıra geleneksel yemeklerimiz de menülerimizde yer alacak” dedi.

Tekstil fabrikasında kadın istihdamı yüzde 99 olacak

Catering fabrikasıyla eş zamanlı olarak tekstil fabrikalarının kurulumu için de girişimleri sürdürdüklerini kaydeden Ruken Turan, ilk etapta fason üretim yapacaklarını ve küresel 2 moda markası ile görüştüklerini belirtti. Ağustos ayının sonuna doğru işbirliği protokolü imzalamayı amaçladıklarını ifade eden Turan, “Protokolümüzün akabinde fabrikamızın kurulum çalışmalarına başlayacağız. Üretim başladığında ise kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık yapacağız. Çalışanlarımızın en az yüzde 99’u kadınlardan oluşacak. Kadın sermayesini güçlendirirken kadın istihdamının artmasına da olanak sağlayacağız” diye konuştu.

“Kadınlar arasındaki dayanışmayı artıracak özel bir ekip kurduk”

Yaptıkları saha araştırmalarında kentte çok sayıda kadın derneği bulunduğunu belirten Ruken Turan, kadın derneklerini tek çatı altında toplamak için de girişimler yaptıklarını kaydetti. İş kadınlarının daha profesyonel gelişim için güç birliği gerektiğini vurgulayan Başkan Turan, şöyle devam etti: “Önceliğimiz Mardin’deki tüm kadın iş insanlarının tek bir çatı altına toplanmasıdır. Bunu başarmak için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Bunun için diğer dernek yönetimlerimizin de görüşlerini alıyoruz. Ziyaretlerimiz devam ediyor. Üyelerimiz dışında Mardin’de aktif sanayicilik yapan 30’u aşkın kadın iş insanımız var. Bu kadınlarımızın da sivil toplum kuruluşlarına entagrasyonu sağlanmalı.”