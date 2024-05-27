Milli Sporcu İlke Özyüksel, Dünya Kupası finalinde bronz madalya kazandı

ESKİŞEHİR

Yarışmanın ilk bölümünde eskrim sıralama turunu 6. sırada tamamlayan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, binicilik etabından sonra dördüncülüğe yükseldi. Yüzme etabından sonra ise beşinci sırada lazerli koşuya başladı. 3000 metre mesafeli, 5x600 metrelik koşu ve dört atış istasyonundan oluşan parkurda kalabalık bir grupla son tura kadar mücadele eden milli sporcumuz, son atış istasyonundan 6. sırada ayrıldı.

Son bölümde ise büyük bir atak yapan İlke Özyüksel, önce İtalyan ve Mısırlı rakiplerini, ardından bitiş çizgisine çok yakın bir mesafede Koreli rakibini geride bırakarak dünya üçüncüsü oldu. Bu başarısıyla bronz madalyaya uzanan Özyüksel, spor kariyerine bir yeni başarı daha ekledi. İlke Özyüksel Mihrioğlu, muhteşem performansı ve azmiyle dünya çapında bir kez daha adından söz ettirirken, Türk sporunun gururu olmayı sürdürdü.