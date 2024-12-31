MTOSB gelişimini yeni yılda sürdürecek

MERSİN/EKONOMİ



MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, yeni yıl hedeflerinden bahsetti. 823,5 hektar alan üzerine kurulu bölgede 25 bin kişiye iş imkânı sağlandığını belirten Tekli; istihdam, üretim ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Mevcut 3 bölge ve inşası süren 4’üncü fazla kentin en büyük OSB’si olduklarına dikkat çeken Tekli, “Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 4’üncü bölgede altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Onayı alınan 5’inci bölgeyle birlikte bin 83 hektar alana sahip olacağız. 2025 yılında hedefimiz 5’inci bölgemizin tahsislerini tamamlayarak, 6’ncı bölgemizin çalışmalarına başlamak. Mersin limanı, havaalanı, demiryolu ve otoyol bağlantılarıyla ciddi bir lojistik üstünlüğe sahip. Yatırımcının gözü Mersin'de. Biz de bu anlamda yönetim kurulumuzla üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz” dedi.





2024 yılındaki gelişmeleri de değerlendiren Tekli, Türkiye'de 'Yeşil OSB Belgesi' almaya hak kazanan 13 OSB'den biri olduklarını anımsattı. OSB Yıldızları Araştırması'nda ise ekonomiye en çok katkı veren 8’inci OSB olmayı başardıklarını dile getiren Tekli, “Birçok kurum ve kuruluştan ödüller aldık. İstanbul'daki SAHA EXPO 2024 Fuarı’na, 13 firmamızla katılarak 'Mersin SAHA'da standımızı kurduk. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde eğitimlere devam ederken, Özel MTOSB Esra Şemsi Çocuk Bakımevi'nde sürdürdüğümüz eğitimlerle kadınlarımızın iş hayatında daha çok istihdam edilmesini sağladık. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizdeki çalışmalarımız sürürken, projelerimizi incelemeye gelen birçok yerli ve yabancı heyeti konuk ettik” ifadesini kullandı.