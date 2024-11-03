Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras: Muğla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor

İZMİR / EKONOMİ

Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı, Koordinatör Cumhur Güven Taşbaşı’nın Turizm sunumu ile başladı. Sunumda Platformun plan ve projelerine yer verildi. “Ortak sorumluluğumuz geleceğimiz, geleceğimiz için sürdürülebilirlik zorunluluk değil, normalimiz” diyen Cumhur Güven Taşbaşı, “Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal dayanışması, yerel değerleri ve misafirperverliği ile de bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras’ın Dünya Kenti Muğla vizyonu ile kurduğumuz bu platform, bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek adımların atılacağı bir merkez olacak” açıklamalarında bulundu.

“Muğla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turizmin tüm bileşenlerinin bir araya gelerek Muğla’nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi ve turizmin yalnızca bugünü değil geleceği planlaması gerektiğini belirtti.

Aras, “Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Muğla’yı yalnızca turizmin kalbi değil, aynı zamanda çevre bilincinin ve kültürel korumanın öncüsü bir şehir olarak konumlandırma yolunda attığımız önemli bir adım. Muğla’nın tarihi, kültürü, doğası ve insanıyla ortaya koyduğu değerleri koruyarak turizmi geliştirmek, şüphesiz hepimizin ortak hedefi. Bu bağlamda tüm bileşenleri ile bu platform, turizmi kentimizin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir vizyonla hareket edecek. Turizmin yalnızca ekonomik bir güç olmadığını, aynı zamanda toplumun tamamını kapsayan bir gelişim modeli olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Muğla’yı, Bodrum’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Datça’ya kadar her köşesiyle güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken, bu toprakların binlerce yıllık kültürel mirasını da geleceğe taşımak zorundayız. Bu, yalnızca turizmin bir gelir kaynağı olarak görülmesi değil, aynı zamanda toplumsal hafızamızın ve doğal mirasımızın korunması için bir sorumluluktur. Muğla, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal dayanışması, yerel değerleri ve misafirperverliği ile de bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün kurduğumuz bu platform, bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek adımların atılacağı bir merkez olacak” dedi.