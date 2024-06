MÜSİAD Adana Başkanı Tekdemir: Ekonomide zor günleri yurt dışına yönelerek atlatabiliriz

Takip Et

ADANA / EKONOMİ

MÜSİAD Adana’nın düzenlediği ‘Ekonomi Sohbetleri’ Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz’un katılımı ile yapıldı. Gazeteci Mehmet Uluğtürkan’ın moderatör olarak yer aldığı etkinlikte Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler değerlendirildi.

Sponsorluğunu ‘Sunar Yatırım’ın üstlendiği toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir, ekonomideki sıkıntıların geçici olacağını belirterek, “Sanırım bu süreçte dışarıya daha çok bakacağız. Geçtiğimiz aylarda İran, Suudi Arabistan ve ABD seyahatim oldu. Gittiğim her üç ülke de büyük fırsatlar var. Sadece Suudi Arabistan’da gelecek yıllar için ifade edilen yatırım miktarı 3.3 trilyon dolarlar seviyesinde. Aynı şekilde hem komşumuz İran hem de ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz ABD fırsatlar sunuyor. Bu dönem gözümüzü dışarıdaki fırsatlara açık tutma dönemi. Her sektör, her işletme bu dönemi hasarsız atlatmak için ihracatına daha fazla önem vermeli” dedi.

Munyar: Anadolu’ya bakmak umut veriyor

Konuşmasında güncel gelişmeleri değerlendiren Vahap Munyar da ülke gündeminin ağırlıklı olarak ekonomi olduğuna dikkat çekerek, “Yeni Anayasa’yı konuşuyoruz. Bu anayasayla özellikle içerisi ve dışarısı için hukukun üstünlüğünü tesis edeceksek ve yeni anayasaya uyacaksak elbette Türkiye bir taraftan bu düzenlemeler için çalışabilir. Ama şu anki önceliğimizin kesinlikle ekonomi olması şart” dedi.

Her şeyin yolunda gittiği dönemlerde atılımın, yeniliğin ve gelişmenin yeterince sağlanamayacağına dikkat çeken Munyar, “Kriz dönemleri fırsatları da beraberinde getirir. Yeni yöntemler, icatlar, açılımlar için sıkıntılı dönemler bir fırsattır. Biz sürekli kur, döviz, faiz konuştuğumuzu hissettiğimizde Anadolu’ya bakıyoruz. Anadolu iş insanının azmi, mücadelesi bize umut veriyor. Çok güzel işler çıkaran marka ve şirketlerimiz var. Enseyi karartacak bir durum yok. Türkiye bu dönemleri de geride bırakır” diye konuştu.

Oğuz: Ahlakı düzeltmeden ekonomi zor düzelir

Dr. Şeref Oğuz ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası’nın söylem ve tahminlerine inanmak istediklerini ancak, hala yüzde 73’ler seviyesindeki faizlerle iş yapabilmenin çok zor olduğunu kaydetti. Kurumların verdiği yılsonu döviz, kur ve faiz rakamlarının tutmayacağını savunan Oğuz, şöyle devam etti

“Çok krizler gördük. Ekonomide kötü gidişat düzelebilir. Ancak, ahlaki bozulmayı nasıl düzeltebiliriz, belki buna kafa yormamız gerekiyor. Ekonomide rasyonel yöntemle ilerlemeye mecburuz. Çünkü rasyonel olmayan dönemde zenginleşenler, o dönemden beslenenler tekrar aynı fırsatı yakalayabilmek için sırada bekliyor. O zaman hoyratça harcanan her kaynağın, her teşvikin hepimizin cebinden çıktığını unutmamalıyız. İçinde bulunduğumuz durumla ilgili hepimizin suçu var. İş insanları tüm kamu kaynaklarını ben kullanayım istiyor. İhaleleri ben alayım, düşük faizi ben kullanayım, teşviklerden ben yararlanayım istiyor. Söylediğim gibi ahlaki bozulmayı tamir etmeden ekonomiyi zor düzelteceğiz.”

Kulaksız ABD’den katıldı

Etkinliğe Washington’dan görüntülü platform aracılığıyla katılan Dünya Bankası Kıdemli Danışmanı Sibel Kulaksız da dünya ekonomisindeki gelişmeleri anlattı.

ABD ile Türkiye arasında dış ticaret hacmi için belirlenen 100 milyar dolarlık hedefin gerçekleştirilebileceğini ifade eden Kulaksız, inşaat malzemeleri, tekstil-konfeksiyon, makine, otomotiv ve yedek parça başta olmak üzere Türkiye’de üretilen birçok ürünün ABD pazarına ihraç kabiliyeti olduğunu kaydetti.