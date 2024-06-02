Mahir Solmaz / Elazığ

Doğaltaş ve Madencilik Sektörü Toplanıtısının açılış konuşmasını EMMAD Başkanı Ali Seyran yaptı. Daha sonra konuşan TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek, sıkıtnıların hep beraber çözüleceğini ifade etti.

İzmir'de gerçekleştirilen mermer ve doğlataş fuarını daha da genişleterek yapacaklarını söyleyen TÜMMER Başkanı Şimşek, "Doğaltaş sektörü ciddi anlamda daralmaya gidiyor. Ama buradan şunu söylemek istiyorum. Kaliteli birbirimiz ile yarış içerisinde değil , üretip bir kenara koyup ucuza satmak değil , daha planlı, daha kaliteli ürün üretip , katma değeri yüksek fiyatlara doğaltaşımızı tüm dünya'ya satmamız gerek. 6 Şubat depreminin ardında başlayan yeniden inşa sürecinde kamu kurumlarında yerli taşın kullanılması gerekmektedir. ithal taş kullanılmamalıdır. Çok güzel taşlarımız var" dedi.

Programın açılışı Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı başkanı Ali İmamoğlu ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Dumanlı'nın yaptığı konuşmalar ile sona erdi.

Daha sonra geçilen Maden Orman ve Çevre Mevzuatı konulu panelin moderatörlüğünü TOBB Madencilik Meclisi başkanı İbrahim Halil Kırşan yaptı.

Panelde, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Maden Platformu sözcüsü Mehmet Yılmaz, Diyarbakır Madenciler ve Mermerciler Derneği başkanı FahrettinÇağdaş, Mapeg Genel Müdür Yardımcısı Fatih Dumanlı, Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Daire Başkanı Ahmet Köle ve ÇED Genel Müdürlüğü Endüstriyel Yatırımlar ÇED daire Başkanı Fatih Selimoğlu sunumlar ve konuşmalar yaptılar.

Toplantı soru ve cevap kısmı ile sona erdi.