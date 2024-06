Tolkar çözümleriyle çevresel ve kurumsal sürdürülebilirliğe odaklanıyor

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Son yıllarda çevreci ve sürdürülebilir ozon teknolojisine dayalı tekstil çözümleriyle fark yaratan firma, bu yıl Tolkar Future Merkezi Kontrol Sistemi’ni ve Tolkar Future Otomasyon ile Otomatik Yükleme ve Boşaltma sistemini tanıtarak Türk mühendisliğinin gücünü ortaya koyacak. Çevreci kimliği ile dikkatleri üzerine çeken Tolkar, son yıllarda ozon teknolojisine dayalı yıkama çözümleriyle sürdürülebilir tekstil üretimine ilişkin güçlü bir vizyon çiziyor. Tolkar’ın fuarda lansmanını yapacağı Tolkar Future Merkezi Kontrol Sistemi ve Otomasyon ile Otomatik Yükleme ve Boşaltma sistemi sayesinde tekstilciler ve çamaşırhane yetkilileri daha fazla verimlilik elde edebilecek. Maliyet artışları ve sürdürülebilir tasarruf taleplerine bir yanıt olarak geliştirilen bu yenilikler, firmanın ekolojik ve ekonomik olarak fark yaratan çözümlerle lider konumda bulunduğunu bir kez daha gösteriyor.

Tekrar canlanan pazarlar için özel adımlar atıyoruz

Tolkar Yönetim Kurulu Üyesi Ata Karace, ITM fuarlarının her zaman Türkiye ve bölgedeki tekstil pazarları için önemli bir fuar olduğunu belirterek, yeniliklerle bu fuara katılmaktan mutlu olduklarını söyledi. Türk tekstil endüstrisinin yanı sıra fuarda özellikle Orta Doğu ve Güney Doğu Asya ülkelerinden ziyaretçilerle buluşmayı beklediklerini açıklayan Karace, sözlerini şöyle sürdürdü; “90’dan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma olarak küresel çapta bir pazar planı ile hareket ediyoruz. Her bölgenin tekstil üretim önceliklerinin ve pazar koşullarının farklı olduğunu biliyoruz ve bu doğrultuda her bölgeye özel adımlarımızı atıyoruz. Pandemi sonrasında birçok pazarda tekrar başlayan canlanmanın da etkisiyle ITM 2024 fuarının daha hareketli geçmesini bekliyoruz. Fuar boyunca tekstil profesyonellerine en uygun terbiye ve çamaşırhane çözümlerimizin yanı sıra, yeni kontrol ve otomasyon sistemlerimizi de anlatacağız. Günümüzde zorlaşan pazar koşullarında verimlilik artık karlılığın ilk ve öncelikli adımı haline geldi. Tolkar çözümlerinin onlara sağladığı rakipsiz katkıyı ziyaretçilerimize anlatmak için büyük bir heyecan duyuyoruz.”