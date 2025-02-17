MÜSİAD Mersin, Türkiye ile Sudan arasında ticari köprü kuruyor

MERSİN/EKONOMİ



Sudan Cumhuriyeti Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Madeni Mehdi Sabil, beraberindeki heyetle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi’ni ziyaret etti. Türk iş insanlarının Sudan pazarına erişimini kolaylaştıracak adımlar ve Sudanlı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyetlerine dair teşviklerin masaya yatırıldığı görüşmede Mersinli iş insanlarının bu süreçte etkin rol oynamaya hazır olduğunu vurgulayan MÜSİAD Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Hayri Topçu, “Türkiye ile Sudan arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesi, iki ülke için büyük fırsatlar sunuyor. Bu ziyaret, ticari ve yatırım alanlarında daha güçlü bağlar kurulmasına yönelik önemli bir adım” dedi.



Lojistik, serbest bölgeler, tarım ve sanayi alanlarındaki yatırım imkânlarını değerlendirmek üzere geldikleri Mersin’de bulunmaktan memnuniyet duyduklarını aktaran Sudan Cumhuriyeti Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Madeni Mehdi Sabil ise Türk iş insanlarının Sudan pazarına erişimini kolaylaştıracak adımlar ve Sudanlı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyetlerine dair teşviklerin önemsendiğini kaydetti.



Ziyarette, Sudan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dirar, Sudan Serbest Bölgeler Genel Müdürü Montaser Khalid Elsiddig ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı Serdar Yıldızgörer de yer aldı.