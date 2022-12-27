Muz üreticileri, tüketiciye doğrudan satış yapacak

Eray ŞEN



ADANA - Muz Üreticileri Birliği’nin kuruluş amacı ve hedeflerini EKONOMİ gazetesine anlatan Çelik, “Bölge çiftçisi son beş yıldır devlet tarafından da teşvik edilen muza yöneldi. Adana’da kurulan muz seralarının toplamı 6 bin 500 dönüme ulaştı. Üreticiler olarak sektörümüzün sorunlarına çözüm getirmek adına birlik kurduk. Kurucu başkan olarak ben ve ilk etapta 25 üretici ile yola çıktık. Hedefimiz Adana ve çevresinde muz üretimi ile uğraşan yaklaşık bin kişiyi üye yapmak” dedi.

Tarım il ve ilçe müdürlüklerinin teşviki ile bölgede muz üretimi artmasına karşın fiyat konusunda sorun yaşadıklarını açıklayan Çelik, “Muzun kilosunun seradan çıkış kilo fiyatı 10, marketlerde ise 22 lira civarında. Biz bu makası minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Muzu seradan çıkartacağız ve doğrudan halka ulaştıracağız. Belediyelerle görüşüp yer isteyeceğiz, belirlenen satış noktalarında ürünü satışa sunacağız” diye konuştu.

“İri muzları, ‘ithal’ diye 30 liraya satıyorlar”

Fiyatlarla ilgili bir diğer sorunun da ‘ürünün büyüklüğüne’ bağlı olarak yaşandığının altını çizen Çelik, şöyle devam etti: “Tüccar, dalında daha küçük olan muzları bizden yarı fiyatına alıyor, ancak pazarda satarken büyük muz ile aynı fiyata satılıyor. Hatta daha iri olan, ‘ithal muz’ diye satışa sunuluyor. Biz üreticiden 12 liraya çıksın, halk da 15 liraya muz yesin istiyoruz ama10 liraya çıkıyor vatandaş 20 liraya yiyor. Üstelik de Adana’nın Manavgat’ın, Bozyazı’nın iri muzu, ithal diye 30 liraya satılıyor. Bu tür haksızlıkların önüne geçmeyi, hem üreticinin hem tüketicinin korunmasını istiyoruz.”

“Üretim maliyetleri son yıllarda yüzde 100 arttı”

Son bir yılda girdi maliyetlerinde yaşanan artışa değinen Çelik, şunları söyledi: En büyük artış gübrede yaşandı, ardından enerji ve tarım ilaçlarının fiyatı yükseldi. Şu anda bir dönüm seranın üretim maliyeti 20 bin lirayı buluyor. Geçen yıl 12 bin lira civarındaydı. Daha önceki yıl 8-9 bin liraydı. Önceki yıllarda her yıl yüzde 25-30 maliyet artışı olurdu, son bir buçuk yılda iki katına çıktı. Bu durum fiyatlara yansıyor. Biz muzda bir fiyat standardı yakalamayı, ayrıca depolama ömrünü uzatıp, muzun azaldığı dönemlerde fiyatının yükselmesini önlemeyi hedefliyoruz.”

“Bir dönüm sera kurmanın maliyeti 500 bin lira”

Fiyat artışlarının sadece üretim süreciyle ilgili olmadığını, sera kurulum maliyetinin de aşırı yükseldiğini vurgulayan Çelik, “Yaklaşık 30 yıldır patates, soğan, kavun, karpuz, buğday, arpa, mısır üreten bir çiftçi aile olarak, devlet tarafından teşvik edilince muza da başladık. İlk projemizi 10 dönüm arazide Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteği ile yaptık. Daha sonra kendi imkanlarımız ile 20 dönüm daha ekledik, şu anda yaklaşık 30 dönüm alanda muz üretiyoruz. Çevremizde bizi görüp bu işe girenlerle birlikte 700-800 dönüm muz üretimi için vesile olduk. İyi ki yapmışız çünkü şu anda bir dönüm sera kurmanın maliyeti 500 bin lirayı geçti. Bizim yatırım yaptığımız dönemde üretici yatırdığı parayı iki, üç yılda geri alabiliyordu, bu süre altı, yedi yıla çıktı” dedi.

Türkiye çapında birlik kurmak istiyoruz

Adana’da dönüm başına ortalama 6-7 ton muz alındığını aktaran Çelik, “Muz işinde Anamur, Bozyazı, Manavgat, Alanya gibi bölgeler tecrübe olarak bizlerden önde. Bu tecrübelerden yararlanmak için onlarla görüşüp toplantılar yapıyoruz, ülke genelinde birlik kurmayı düşünüyoruz” diye konuştu.