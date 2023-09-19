Oğuz Holding’den 10 milyon dolarlık soğuk kahve yatırımı

ADANA/EKONOMİ

Kahve kültürünün son durumu ve gelecek döneminin ele alındığı etkinlik, sektörün önde gelen isimlerini buluşturdu. Etkinlikte konuşan CEO Enes Örer, Adana, Sakarya ve Konya Ereğli’deki tesislerinde üretim yaptıklarını belirtti. Öner, 1997 yılında yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile kurulan bir aile şirketi olarak şu anda 5 fabrikada gerçekleştirdikleri üretim ile Türkiye’nin en büyük içecek üreticisi konumunda olduklarını kaydetti.

Tesislerinin soğuk ve alkolsüz tüm içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine, knowhow bilgisine, tecrübeye ve yüksek teknolojiye sahip olduğunun altını çizen Örer, şöyle devam etti:

“Oğuz Holding olarak her ürünümüzün tüm proseslerine hakim olarak ürünleri elde etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 3 yıl önce 100 dönüm arazi satın alarak çiftliklerimizi kurduk. Daha sonra 2 bin büyük baş hayvanımızı çiftliklerimize yerleştirdik ve gerçek çiftlik sütünü elde ettik. Daha sonra 16 bin metrekare kapalı alanlı fabrika süt işleme tesislerimizi kurduk. Son teknoloji hatlar ile burayı donattık. Buradan da önce süt üretimimizi gerçekleştirdik. Sonra da gerçek sütten soğuk kahve üretimlerimize bu yıl başladık. Toplam 10 milyon doları aşkın bir yatırım gerçekleştirmiş olduk. Soğuk kahvede artan bir trend olduğu için özellikle gençlerde ve yaz aylarında tüketimi 2-3 katı bulan bir artış gerçekleştirdiği için bizler için fırsat kategorisiydi. Ulusal ve uluslararası zincir mağazalardan da tedarikini gerçekleştirdiğimiz iş ortaklarından da bu ürün de bizden tedarik etme noktasında talepleri vardı. Türkiye’nin 81 ilindeki bayilerimizde bu üründe bizim üretimimizi istediği için bu kategorideki fırsatı en iyi şekilde ve en kaliteli şekilde değerlendirmek adına girişimi yapmış olduk. Bundan sonra da her yıl yüzde 5 ile yüzde 6 arasında toplam tonaj olarak artacağına inandığımız bu kategoride büyüme trendi bizimde işlerimizi olumlu yönde etkileyeceğini planlıyoruz.”