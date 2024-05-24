Oylum, ihracatını yüzde 50’nin üzerine çıkaracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Yurt bir çok ulusal zincirde ürünlerini tüketicileri ile buluşturan Oylum, satışlarının önemli bir kısmını da yurt dışı pazarlardan elde ediyor. Özellikle Orta Doğu, Amerika ve Avrupa pazarında ciddi iş birliklerini daha da geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

Son yıllarda ihracat rakamlarını düzenli olarak artıran Oylum, 2022 yılında İstanbul’da ihracat ofisi de açtı. Genişleyen satış kadrosu ve yurtdışı fuar katılımları sayesinde önümüzdeki yıllarda ihracatın toplam satışlar içindeki oranının yüzde 50’yi geçmesi hedefleniyor. Oylum Satın Alma ve Kurumsal İletişim Direktörü Begüm Büyüknalbant, “2023 yılında yaklaşık 507 milyon TL ciro ile yaptık. Bu cironun yaklaşık 5.7 milyon dolarlık ksımı ihracat satışlarından geliyor. Genişleyen satış kadromuz ve yurtdışı fuarları sayesinde önümüzdeki yıllarda ihracatın toplam satış içindeki oranının yüzde 50’yi geçmesini hedefliyoruz” dedi.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarımız devam edecek”

Yeni ürün geliştirme sürecinde Ar-Ge faaliyetlerini de devam ettirdiklerini paylaşan Begüm Büyüknalbant, “Kullandığımız hammaddelerde alternatif ve organik ürünlerin kullanımı için çalışıyoruz. Bünyemizdeki 10’u geçkin mühendis/teknisyen kadromuz ile labaratuar ortamında deneme faaliyetlerini yürütüyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji alanında en son 2022 yılında tamamlanan yatırım ile güneş enerjisi santrali gücümüzü 1.059 kWp’e çıkardık. Bu sayede üretimde ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin yarısını kendimiz üretir hale geldik. 2025 yılı itibari ile ihtiyacımız olan tüm elektrik enerjisini kendimiz üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Oylum’un sektördeki diğer markalardan ayrılan yönlerini de değerlendiren Büyüknalbant, “Oylum sektörün en köklü firmalarından olduğu için hem yurtiçinde hem de özellikle Orta Doğu ve Avrupa pazarında kuvvetli marka bilinirliği ve güvenli bir tedarikçi olmasının avantajlarını görüyoruz. Sektördeki çok büyük oyunculardan sonraki kategoride önemli yer edinmiş durumdayız. Pazar payımız da gün geçtikçe artıyor. FSSC 22000, ISO 9001 ve BRCGS gibi uluslararsı kalite belgelerine sahip ve tam otomatik üretim hattı ile sektörde öne çıkan Oylum, Amerika, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş bir çok pazardaki önemli markaların da üreticisi konumunda yer alıyor” şeklinde konuştu.

1969’dan bugüne atıştırmalık sektörüne hizmet ediyor

1969 yılından beri atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteren Oylum, Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Kayseri OSB’de 15 bin 500 metrekarelik tesisinde faaliyetlerini sürdürüyor. Ana ürün gruplarını bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kaplamalı gofret, küp gofret, marşmellovlu bisküvi ve sürülebilir fındık kreması oluşturuyor. 18 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi ile tam otomatik üretim hatlarında üretim yapıyor. 2023 yılında Serbest Bölgedeki 16 bin 138 metrekarelik kapalı alan yatırımını ise büyük ölçüde tamamlamış durumda. Marka, tesisin hayata geçmesiyle orta vadede ihracatın toplam satıştaki payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.