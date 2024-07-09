Özel Ümit Hastaneleri, sağlık turizminde de büyüyor

ESKİŞEHİR

Özel Ümit Hastaneleri Başhekimi Ali Züberi, Eskişehir’de 27 yıl önce 10 ortakla başladıkları yolculuklarına bugün üç hastane ve 47 ortakla devam ettiklerini söyledi. Ortaklarının tamamının hekimlerden oluştuğunu anlatan Tanrıverdi, sağlık sektörüne ilk olarak Özel Ümit Tıp Merkezi olarak giriş yaptıklarını, sonrasında lokasyon olarak Özel Ümit Batıkent Hastanesi ve Özel Ümit Vişnelik Hastanesini eklediklerini belirtti.

85 doktor ve 640 çalışan ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını aktaran Züberi, hastanenin olanakları hakkında şu bilgileri verdi: “Ağız ve diş sağlığı, beyin ve sinir hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, göz sağlığı ve hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, üroloji, nöroloji, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları, psikiyatri, psikolog, sağlıklı beslenme, plastik ve rekonstrüktif cerrahi polikliniklerimiz ile 85 doktorumuz ve toplam 640 çalışanımızla sağlık alanında hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. 3’üncü basamak yeni doğan yoğun bakım ünitemiz ile sadece Eskişehir’de değil, bölgede ciddi bir eksikliği karşılıyoruz.”

Estetik bölümü ile öne çıkıyor

Eskişehir’de, Avrupa standartlarında sağlık hizmeti verdiklerini söyleyen Züberi “Hem hasta, hem hekim memnuniyetini esas alan bir anlayışımız var. Hekim arkadaşlarımızın kendi işyerleri gibi çalıştığı bir hastaneyiz. Hastane ortağı olsun olmasın, tüm hekimlerimiz o aidiyet duygusu ile çalışıyor. Bu hekimler açısından gıpta ile bakılan bir durum. Bu tür kurumların artması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Ali Züberi, Özel Ümit Hastaneleri’nde uygulanan özel ameliyat teknikleri ve uygulamaları hakkında şu bilgileri paylaştı: “Tüm branşlardaki cerrahlarımız laparoskopik ameliyatları çok rahatlıkla yapıyorlar. Obezite, tip 2 diyabet, kolon, ürolojik ameliyatlar, omuz cerrahisi, kalp damar hastalıkları gibi önemli rahatsızlıklar laparoskopik olarak son teknolojiler kullanılarak yapılmaktadır. Saç ekimi, liposakşın, meme büyütme- küçültme, burun estetiği, karın gerdirme, botoks gibi pek çok estetik uygulamalar ile de ön plana çıkıyoruz. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerimizde sterilizasyona çok önem veriyoruz. Ameliyathanelerimizde sürekli ölçümler yapılmakta. Servislerimizin yine temizliği ile ön plana çıkıyoruz, enfeksiyon oranımız çok düşük. Bunu çalışanlarımıza borçlu olduğumuzu düşünüyorum.”

“Sağlık turizmi için havaalanı sorunu çözülmeli”

Sadece Eskişehir’e değil, bölgeye de hizmet sunduklarını belirten Züberi, özellikle Bilecik, Kütahya, Afyon, Konya ve Bolu gibi illerden çok sayıda hastanın, hastanelerini tercih ettiğini söyledi. Yurt dışından ise özellikle Azerbaycan, Özbekistan, Romanya, Belçika, Irak ve Avrupa ülkelerinden azımsanmayacak sayıda hasta kabulü yaptıklarını anlatan Züberi: “Yurt dışından hastanemize ciddi bir talep var. Bu konuda tek sorunumuz şehrimizdeki havaalanının çalışmaması. Eğer havaalanı çalışıyor olsaydı yurtdışından gelecek hastalara hastanemiz daha cazip gelecektir. Bu hem Eskişehir’in tanıtımı hem de sağlık turizmi açısından önemli bir adım olacaktır. Tüm bölgeye hizmet eden bir hastane olarak, 2024 yılı için hedefimiz yurtdışında sağlık hizmeti konusunda daha aktif olabilmektir. Bu amaçla uluslararası fuarlara katılarak kurumumuzun hizmetlerini yurt dışında tanıtmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.