PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu: Panagro tarihinde ilk defa 2023 yılında kar etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesislerinin kurulduğu günden bu yana ilk defa 2023 yılı ve 2024 yılının ilk yarısında kar ettiğini söyledi. Başkan Erkoyuncu kurumların ve İşletmelerin son zamanlarda yanlış finansal kararlar, maliyetleri çok yüksek yapılandırmalar yüzünden ağır bir borç sarmalı içine girdiğinden artık yönetilemez durumda olduğunu ve görevi devraldıklarında durumu daha net olarak gördüklerini ifade etti.

Başkan Erkoyuncu “Hayvan sayısı azaldı” eleştirilerine de; “Ülkemizde hayvancılık artık para kazandırmağı için azaldı ve bizde günün şartlarına göre hareket ettik. Bugün azalan hayvan sayısının 20 katı değerinde kurumu iyileştirdik. Öyle nam olsun diye kargo uçaklarla İç Anadolu ovasında asla yetişmesi mümkün olmayan angusları getirip dondurup öldürmedik çok şükür. Eleştirdikleri konularla ilgili vekillikleri döneminde elini taşın altına koymayanlar, bugün çıkıp vaatlerde bulunuyor. Bugüne kadar niye yapmadın? Şimdi ne değişti de seçim vaatleri olarak bunları konuşuyorsun? Ben sonuca bakarım” şeklinde yanıt verdi.

“Şahsi menfaatleriniz fabrikalarımızın menfaatlerinin önüne geçti”

İlk iş olarak grubun borçlarını yönetilebilir ve ödenebilir hale getirmek için tüm enerjilerini sarf ettiklerini ve başarıya ulaştıklarını ifade eden Başkan Erkoyuncu, sıkı mali disiplin ve nakit yönetimiyle birlikte, üretimdeki zafiyetlerin de önüne geçerek Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesislerini son 3 yılda düzlüğe çıkardıklarını aktardı. Panagro başta olmak üzere diğer iştirak ve işletmelerin Konya Şeker’e yük olmaktan kurtarıldığını aktaran Başkan Erkoyuncu, “Fabrikalarımızın yönetilemediğini iddia ediyorlar. Bakınız Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesisimiz, kurulduğu günden bu yana ilk defa 2023 yılında kar etmeye başlamış ve 2024 yılının ilk yarısında da karlılık oranında rekor kıracağının müjdesini vermiştir. İyi yönetemediniz, şahsi menfaatleriniz fabrikalarımızın menfaatlerinin önüne geçti” dedi.

“Bugün daha çok para kazanıyoruz, siz yönetemediniz”

Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesislerinin, son 3 yılda önemli başarılar elde ettiğini de aktaran Başkan Erkoyuncu, “Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesislerimiz İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) prestijli Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2023 yılı sonuçlarına göre 322’inci sıradan 305’inci sıraya yükselerek sektördeki başarısını taçlandırmıştır. Bugün tesisimiz geçmişe göre çok daha fazla para kazanıyor. Sizin yönettiğiniz dönemde de süt 600-650 ton olarak üretiliyordu, bugün de 650 ile 750 ton arasında değişkenlik arz ediyor. Ama bugün daha çok para kazanıyoruz. Neden? Çünkü siz iyi yönetemediniz” şeklinde konuştu.

“Çok şükür, kargo uçaklarla angus türü inekleri getirip dondurup öldürmedik”

Hayvan sayısının azaldığı konusundaki eleştirileri de yanıtlayan Başkan Erkoyuncu, açıklamasının devamında şunları söyledi; “Hayvan teslim ettik hayvan sayısı azaldı” demiş. Evet, azaldı. Ülkemizde hayvancılık artık para kazandırmağı için azaldı ve bizde günün şartlarına göre hareket ettik. Öyle nam olsun şan olsun diye kargo uçaklarla İç Anadolu ovasında asla yetişmesi mümkün olmayan Angusları getirip dondurup öldürmedik çok şükür. Angus efsane gibi anlatılıyordu. Bugün kaç tane Agus var? Ya da bize kaç tane Angus teslim edilmiş? Beylik söylemlerle kurum yönetilmez. Bugün azalan hayvan sayısının 20 katı değerinde kurumu iyileştirdik” şeklinde konuştu.

“Vekilken niye yapmadın?”

Seçim vaadi olarak konuşulanların zamanında yapılmadığını da vurgulayan Başkan Erkoyuncu, “Eleştirdikleri konularla ilgili vekillikleri döneminde elini taşın altına koymayanlar, bugün çıkıp vaatlerde bulunuyor. Bugüne kadar niye yapmadın? Şimdi ne değişti de seçim vaatleri olarak bunları konuşuyorsun? Ben sonuca bakarım. Sonuç 2021 öncesi ve bugündür” diye konuştu.

“Torku’yu Torku yapan çiftçimizin alın teridir”

Ramazan Erkoyuncu isminin Torku markasının önüne geçmesini doğru bulmadığını ifade eden Başkan Erkoyuncu, “Beni eleştiriyorlar, “basından uzaksın, medyatik değilsin” diye. Medyatik olanları gördük, fabrikaların akıbetlerini gördük. Ben hiçbir zaman Ramazan Erkoyuncu’yu Torku markasının önüne geçirmedim, geçirmem. Torku’yu Torku yapan, çiftçimizdir, çiftçimizin alın teridir, emeğidir. Siyasi menfaatleri uğruna kurum gücünü arkasına almak isteyenler farklı çıkış yolları denesinler. Bu kurum kimsenin oyuncağı değildir” ifadelerine yer verdi.