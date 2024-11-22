Adana’da 6.5’ten büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Pampal açıkladı!

ADANA / EKONOMİ

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da katılımıyla yapılan toplantı yoğun ilgi gördü.Toplantıda konuşan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve ilçelerinde yaptığı deprem risk analizi araştırması ve bölgedeki fay hatları hakkında bilgi verdi.

Adana’nın Kahramanmaraş depremlerinden etkilendiğini ve o bölgede olabilecek başka depremlerden de etkilenme olasılığı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Pampal “Adana sınırları içindeki fayları inceliyoruz. Adana’daki fay hatlarından kaynaklanabilecek depremlerin büyüklüğü maksimum 6 buçuktur. İnsanlarımız zaman zaman deprem riskini unutuyor. Toplum bu konuda bilinçli olmalı ve tedbir alınmalı. Adana’nın kuzeyinde zemin sağlam ama yerleşkenin büyük kısmında zemin alüvyon. Tüm bunlar göz önüne alınarak hareket edilmeli” dedi. Prof. Dr. Pampal, zaman zaman kamuoyunda gündeme gelen Savrun fayının aktif bir fay olmadığını bildirdi.

Başkan Karalar: Adana’yı mikro ölçekte inceliyoruz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da deprem riskinin daima var olduğunu, yaşanan acıların unutulmaması ve hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Deprem ülkesinde yaşadığımızı hatırlatan Karalar, “Ülke olarak kolay unutuyoruz. Deprem ve afetler dünyamızın büyük bir sorunu. Bunlara hazırlıklı olmak ve tedbir almak işimiz olmalı. Deprem gerçeğini asla unutmamalıyız” dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Eylem Planı’nın üç temel ayağından birinin ‘Güvenli Adana’ olduğunu ifade eden Başkan Karalar şöyle devam etti:

“Depremle ilgili sürekli teyakkuzda olmamız gerekiyor. 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümü yaklaşırken, tüm Adana’yı mikro ölçüde inceliyoruz ve riskli alanları belirleyerek ona göre tedbir alacağız. 14 Büyükşehir Belediyesi olarak afetlerle ilgili dayanışmamız ve toplantılarımız sürüyor. Belediyelerimizin envanter ve arama kurtarma ekiplerinin niteliğini bilmek önemli. Olası bir afette kim kime ne ölçüde yardım edebilir diye bir araya geldik. Böylece Afet Koordinasyon Merkezi’mizi oluşturduğumuzda hangi nokta zarar görmüşse, oraya hangi ekibinin gideceğini anında söyleyebileceğiz.”

“İhtiyaç halinde kullanmak için deprem tırı sipariş ettik”

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç halinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunması için deprem tırı sipariş ettiklerini kaydeden Başkan Karalar, mikro ölçekli zemin etütleri ve mikro bölgeleme çalışmaları gibi önemli girişimleri başlattıklarını anlattı. Karalar, deprem anında vatandaşların yoğun şekilde trafiğe çıktığını, bu durumun arama kurtarma ekiplerinin, ambulansların sorunlu noktalara ulaşmasını geciktirdiğini ifade ederek, vatandaşların toplanma alanlarına yönelmesinin önemine dikkat çekti. Karalar, “İnşallah olmaz ama yaşandığı anda kurallara uymak ve hazırlıklı olmak çok önemli” diye konuştu.